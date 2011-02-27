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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 106107108109>
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:51

  samvexler написав:Ідея в відділенні. 50 тис в касу - 1330 зелених та 150 залишку грн ,без комісій , зняття комісії 0. надійний банк, тому умови думаю не погані

Ще б там можливість відкривати депо онлайн прикрутили - ціни б їм не було! :D
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:57

  zapara_y написав:Панове, хтось в Агропросперіс заходив із 50к, бо Альфа і Конкорд вже непривабливо трохи ( я їх клієнт)


Приймають. Нормально
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 18:45

в МТБ БАНКе что никто не открывал?
Что -то даже в таблице нет..
emeta
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Frank Cowperwood Обіцяють з поточного рахунку готівку видать, але треба замовлять, мені в чаті відповіли, що можна і у них замовлять, або на гор. лінії, тут десь читав за дві доби.
mogicanin1986
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 19:19

  emeta написав:в МТБ БАНКе что никто не открывал?
Что -то даже в таблице нет..



viewtopic.php?p=5485776#p5485776

інфа від представника банку
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 19:36

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

В УкрГазбанку, чи достатньо рахунків, які відкривають під час оформлення депозиту 50к, якщо не відкривати картки, можуть бути проблеми після закінчення депо 50к?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 19:44

  Zochan написав:В УкрГазбанку, чи достатньо рахунків, які відкривають під час оформлення депозиту 50к, якщо не відкривати картки, можуть бути проблеми після закінчення депо 50к?

в газе открываются виртуальные карты про-запас в ₴ и $, пластик вообще не нужно делать. Вопрос будет ли к выдаче нал в конце депо, и насколько реально и быстро его будет можно получить, никто не знает и ничего не гарантирует. Банк государственный, вроде бы не должен сдохнуть либо будут вытягивать, как вечно убыточный укрэксим
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:48

  kuzmich написав:
  Zochan написав:В УкрГазбанку, чи достатньо рахунків, які відкривають під час оформлення депозиту 50к, якщо не відкривати картки, можуть бути проблеми після закінчення депо 50к?

в газе открываются виртуальные карты про-запас в ₴ и $, пластик вообще не нужно делать. Вопрос будет ли к выдаче нал в конце депо, и насколько реально и быстро его будет можно получить, никто не знает и ничего не гарантирует. Банк государственный, вроде бы не должен сдохнуть либо будут вытягивать, как вечно убыточный укрэксим

Я прочитав запитання як: "мені щось відкрити у відділенні, підкажіть чи менеджер тямив, що він робив, бо я сам не розбирався".
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 08:45

Цікаво, а чому в переліку відсутній банк Львів?
Хоч в ньому 50к мінімальний строк 6 міс., але ж є
slonslon
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 09:21

  slonslon написав:Цікаво, а чому в переліку відсутній банк Львів?
Хоч в ньому 50к мінімальний строк 6 міс., але ж є

Автор не обходить щодня 70 банків із опитуванням. У таблицю додається те, про що вже був відгук на гілці. Опишіть нормально умови: курс, комісії, строки, об'єми, відсотки і mustbe залюбки додасть Львів та будь-які інші банки, які Ви ще знайдете.
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