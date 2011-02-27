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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 09:23

  foxluck написав:
  Frank Cowperwood написав:Залишилось питання щодо видачі депо в Райфі. По закінченню строку, видачу можна обрати готівкою в касі? Чи виплачують тільки на карту, а потім з комісією знімати?

Разом з відкриттям онлайн депо в райфі з'являється валютний рахунок (його можна побачити в додатку і спочатку там 0). После 3 місяців валюта перейде туди з депозита і можна зняти її в касі банку. Валютна картка не потрібна.

Добрый день
Подскажите механизм открытия счета в Райфе онлайн. Это делается с сайта Райфа? какой раздел на сайте? Какую карту выбирать и т.д
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 09:36

+ Альт, Львов, МТБ
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:00

  mustbe написав:+ Альт, Львов, МТБ

Долярчик дочекався. Курс як він любить, трохи вище, ніж в моно. :lol:
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:19

Алексей77
Это делается с сайта Райфа? какой раздел на сайте? Какую карту выбирать и т.д

В моєму випадку з моб. додатка через меню депозитів.
Карту и Р/Р краще порадить працівник банку. І ще він роз'ясне покроково, бо там спочатку відкривається пустий депо, а потім на нього купується долар.
slonslon
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:28

  mustbe написав:+ Альт, Львов, МТБ

Львів так, але мені на початку вересня рахували 1336, виходить по 37,42.
Можливо кожного дня новий курс.
Хоча він зі своїми 6 міс. вже не цікавий.
slonslon
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  #<1 ... 106107108109
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