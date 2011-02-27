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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 14 вер, 2022 09:23
foxluck написав: Frank Cowperwood написав:
Залишилось питання щодо видачі депо в Райфі. По закінченню строку, видачу можна обрати готівкою в касі? Чи виплачують тільки на карту, а потім з комісією знімати?
Разом з відкриттям онлайн депо в райфі з'являється валютний рахунок (його можна побачити в додатку і спочатку там 0). После 3 місяців валюта перейде туди з депозита і можна зняти її в касі банку. Валютна картка не потрібна.
Добрый день
Подскажите механизм открытия счета в Райфе онлайн. Это делается с сайта Райфа? какой раздел на сайте? Какую карту выбирать и т.д
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Алексей77
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Додано: Сер 14 вер, 2022 09:36
+ Альт, Львов, МТБ
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mustbe
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Додано: Сер 14 вер, 2022 10:00
mustbe написав:
+ Альт, Львов
, МТБ
Долярчик дочекався. Курс як він любить, трохи вище, ніж в моно.
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ScaryBee
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Додано: Сер 14 вер, 2022 10:19
Алексей77
Это делается с сайта Райфа? какой раздел на сайте? Какую карту выбирать и т.д
В моєму випадку з моб. додатка через меню депозитів.
Карту и Р/Р краще порадить працівник банку. І ще він роз'ясне покроково, бо там спочатку відкривається пустий депо, а потім на нього купується долар.
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slonslon
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Додано: Сер 14 вер, 2022 10:28
mustbe написав:
+ Альт, Львов, МТБ
Львів так, але мені на початку вересня рахували 1336, виходить по 37,42.
Можливо кожного дня новий курс.
Хоча він зі своїми 6 міс. вже не цікавий.
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slonslon
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Додано: Сер 14 вер, 2022 11:55
В МТБ открытие гривневого и валютного счета 100грн +100грн
За валютообмен берут 0,5%
На горячке не в курсе дела, информация из отделения
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Додано: Сер 14 вер, 2022 13:56
крім отп, ідея, райф, укргаз, кредо (38), які ще є надійні банки ?
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samvexler
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Додано: Сер 14 вер, 2022 14:05
samvexler написав:
крім отп, ідея, райф, укргаз, кредо (38), які ще є надійні банки ?
Аналогічне питання про перелік банків, в яких можна простому пересічному солдату з окопу
відкрити таке депо ОН-ЛАЙН зі смартфону?!
(не відвідуючи відділення банку і, взагалі, якщо НЕ є клієнтом того, чи іншого банку!)
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Додано: Сер 14 вер, 2022 14:18
samvexler написав:
крім отп, ідея, райф, укргаз, кредо (38), які ще є надійні банки ?
Я б Ідею у списку замінив на Ексім, якщо мова про надійність. Ще ПроКредит надійний, хоча він вже зовсім для поціновувачів.
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klug
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Додано: Сер 14 вер, 2022 14:19
Лимит в месяц на одно заведение или в целом по банковской системе ?
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