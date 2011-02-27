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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:24

  SILVER_UA написав:Лимит в месяц на одно заведение или в целом по банковской системе ?

50К на 1 банк!
Тобто - 10 банків по 50К = 500Кгрн! :D
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:27

Успіх Альфа- банк можно стать клиентом онлайн, пройти видеоверификацию в чате или через дию. Дальше онлайн открить депо. Если зарегистрироваться по реф. ссылке, банк зачислит бонус 100 грн, есть таким образом подрабатывают, свою ссылку здесь не даю, если кому интересно, пишите в личку.
mogicanin1986
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:58

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

ексім та прокредит у Львові аж 2 та 1 відділення. ідея ж поляки акціонери, в них грошей багато . як і кредо. в них баксів було тонами, ще коли був 15рік і двокурсовість як зараз і була нестача готівкової валюти.
samvexler
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