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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:24

  SILVER_UA написав:Лимит в месяц на одно заведение или в целом по банковской системе ?

50К на 1 банк!
Тобто - 10 банків по 50К = 500Кгрн! :D
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:27

Успіх Альфа- банк можно стать клиентом онлайн, пройти видеоверификацию в чате или через дию. Дальше онлайн открить депо. Если зарегистрироваться по реф. ссылке, банк зачислит бонус 100 грн, есть таким образом подрабатывают, свою ссылку здесь не даю, если кому интересно, пишите в личку.
mogicanin1986
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:58

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

ексім та прокредит у Львові аж 2 та 1 відділення. ідея ж поляки акціонери, в них грошей багато . як і кредо. в них баксів було тонами, ще коли був 15рік і двокурсовість як зараз і була нестача готівкової валюти.
samvexler
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 15:33

  samvexler написав:ексім та прокредит у Львові аж 2 та 1 відділення. ідея ж поляки акціонери, в них грошей багато . як і кредо. в них баксів було тонами, ще коли був 15рік і двокурсовість як зараз і була нестача готівкової валюти.

Якщо говорити загалом, то у поляків грошей багато хіба у порівнянні з нами. Якщо говорити конкретно про різницю між Ідеєю та Кредо, то поцікавтеся структурою власності Ідеє, справами власника та материнської компанії, кількома безуспішними спробами продатися, можливо тоді стане ясніше.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 15:42

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

slonslon написав:Львів так, але мені на початку вересня рахували 1336, виходить по 37,42.
Можливо кожного дня новий курс.
Хоча він зі своїми 6 міс. вже не цікавий.

Коли оформляли було на 3міс?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 17:38

klug Я так міркую, якщо банк цей працює зараз в Україні, платить податки, продає ОВДП онлайн без комісії, можливо придбати навіть 1 облігацію, то його діяльність буде на користь Україні і ВСУ. А ось наприклад Ощад и приват - державні банки, продають ОВДП мінімалка 50 к і 100 к грн((( це на користь лише товстосумам, ще й комісію деруть за купівлю. Є в нас державні установи, які слідкують і повинні ворогів України нищить.
mogicanin1986
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 17:43

  mogicanin1986 написав:Успіх Альфа- банк можно стать клиентом онлайн, пройти видеоверификацию в чате или через дию. Дальше онлайн открить депо. Если зарегистрироваться по реф. ссылке, банк зачислит бонус 100 грн, есть таким образом подрабатывают, свою ссылку здесь не даю, если кому интересно, пишите в личку.


так саме Альфа наче ж не відкриває валютний онлайн. і офлайн вже також.
Comando
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 17:46

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Comando написав:
  mogicanin1986 написав:Успіх Альфа- банк можно стать клиентом онлайн, пройти видеоверификацию в чате или через дию. Дальше онлайн открить депо. Если зарегистрироваться по реф. ссылке, банк зачислит бонус 100 грн, есть таким образом подрабатывают, свою ссылку здесь не даю, если кому интересно, пишите в личку.


так саме Альфа наче ж не відкриває валютний онлайн. і офлайн вже також.
Онлайн обіцяють після 15 вересня
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 18:08

mustbe УкрКап депо уже под 0,45% (комфорт) что дол что евро. Евро сегодня дешевле долярчика. Продают 1350.

Рискнул в евро.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 18:22

Faceless Поспілкувався з підтримкою в чаті, відповіли, на жаль зараз немає можливості відкривати валютні депозити в Альфа- банку і навіть не планують зробити(((
mogicanin1986
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