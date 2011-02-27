50К на 1 банк!
Тобто - 10 банків по 50К = 500Кгрн!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 14 вер, 2022 14:24
Додано: Сер 14 вер, 2022 14:27
Успіх Альфа- банк можно стать клиентом онлайн, пройти видеоверификацию в чате или через дию. Дальше онлайн открить депо. Если зарегистрироваться по реф. ссылке, банк зачислит бонус 100 грн, есть таким образом подрабатывают, свою ссылку здесь не даю, если кому интересно, пишите в личку.
Додано: Сер 14 вер, 2022 14:58
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
ексім та прокредит у Львові аж 2 та 1 відділення. ідея ж поляки акціонери, в них грошей багато . як і кредо. в них баксів було тонами, ще коли був 15рік і двокурсовість як зараз і була нестача готівкової валюти.
Додано: Сер 14 вер, 2022 15:33
Якщо говорити загалом, то у поляків грошей багато хіба у порівнянні з нами. Якщо говорити конкретно про різницю між Ідеєю та Кредо, то поцікавтеся структурою власності Ідеє, справами власника та материнської компанії, кількома безуспішними спробами продатися, можливо тоді стане ясніше.
Додано: Сер 14 вер, 2022 15:42
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Коли оформляли було на 3міс?
Додано: Сер 14 вер, 2022 17:38
klug Я так міркую, якщо банк цей працює зараз в Україні, платить податки, продає ОВДП онлайн без комісії, можливо придбати навіть 1 облігацію, то його діяльність буде на користь Україні і ВСУ. А ось наприклад Ощад и приват - державні банки, продають ОВДП мінімалка 50 к і 100 к грн((( це на користь лише товстосумам, ще й комісію деруть за купівлю. Є в нас державні установи, які слідкують і повинні ворогів України нищить.
Додано: Сер 14 вер, 2022 17:43
так саме Альфа наче ж не відкриває валютний онлайн. і офлайн вже також.
Додано: Сер 14 вер, 2022 17:46
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Онлайн обіцяють після 15 вересня
Додано: Сер 14 вер, 2022 18:08
mustbe УкрКап депо уже под 0,45% (комфорт) что дол что евро. Евро сегодня дешевле долярчика. Продают 1350.
Рискнул в евро.
Додано: Сер 14 вер, 2022 18:22
Faceless Поспілкувався з підтримкою в чаті, відповіли, на жаль зараз немає можливості відкривати валютні депозити в Альфа- банку і навіть не планують зробити(((
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