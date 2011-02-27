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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 14 вер, 2022 18:31
mogicanin1986 написав:Faceless Поспілкувався з підтримкою в чаті, відповіли, на жаль зараз немає можливості відкривати валютні депозити в Альфа- банку і навіть не планують зробити(((
За пару днів побачимо
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Додано: Сер 14 вер, 2022 18:49
klug написав: samvexler написав:
ексім та прокредит у Львові аж 2 та 1 відділення. ідея ж поляки акціонери, в них грошей багато . як і кредо. в них баксів було тонами, ще коли був 15рік і двокурсовість як зараз і була нестача готівкової валюти.
Якщо говорити загалом, то у поляків грошей багато хіба у порівнянні з нами. Якщо говорити конкретно про різницю між Ідеєю та Кредо, то поцікавтеся структурою власності Ідеє, справами власника та материнської компанії, кількома безуспішними спробами продатися, можливо тоді стане ясніше.
100%, пару років тому навіть була новина про чи то банкрутство чи то ще який факапчик Ідеї (в Польщі)
Кредо це монстр прорівняно із копійчаною Ідеєю...
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Додано: Сер 14 вер, 2022 20:12
А кто-нибудь владеет информацией сколько ещё можно будет открывать конверт-депо? Мне начальница одного из отделений шепнула, что эта акция только до 30 сентября.
Кто что думает??
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Додано: Сер 14 вер, 2022 20:15
asti написав:
А кто-нибудь владеет информацией сколько ещё можно будет открывать конверт-депо? Мне начальница одного из отделений шепнула, что эта акция только до 30 сентября.
Кто что думает??
Бесконечно это не продлится.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 20:49
Нехай альфа-банк йде слідом за руским кораблем!
Саме там їй і місце!)))
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Додано: Сер 14 вер, 2022 21:09
asti написав:
А кто-нибудь владеет информацией сколько ещё можно будет открывать конверт-депо? Мне начальница одного из отделений шепнула, что эта акция только до 30 сентября.
Кто что думает??
а потом конвертация?
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Додано: Сер 14 вер, 2022 21:44
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