За пару днів побачимоmogicanin1986 написав:Faceless Поспілкувався з підтримкою в чаті, відповіли, на жаль зараз немає можливості відкривати валютні депозити в Альфа- банку і навіть не планують зробити(((
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Додано: Сер 14 вер, 2022 18:31
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
За пару днів побачимо
Додано: Сер 14 вер, 2022 18:49
100%, пару років тому навіть була новина про чи то банкрутство чи то ще який факапчик Ідеї (в Польщі)
Кредо це монстр прорівняно із копійчаною Ідеєю...
Додано: Сер 14 вер, 2022 20:12
А кто-нибудь владеет информацией сколько ещё можно будет открывать конверт-депо? Мне начальница одного из отделений шепнула, что эта акция только до 30 сентября.
Кто что думает??
Додано: Сер 14 вер, 2022 20:15
Додано: Сер 14 вер, 2022 20:15
Додано: Сер 14 вер, 2022 20:49
Re: Клуб 50к - валютные депозиты "лоШАРА" за гривну
Нехай альфа-банк йде слідом за руским кораблем!
Саме там їй і місце!)))
Додано: Сер 14 вер, 2022 20:59
Додано: Сер 14 вер, 2022 21:02
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Не знаю як буде далі, але сьогодні хотів зняти гроші в Альфі, після депозиту який закінчився вчора. У касі було тільки 500$. Замовлення грошей можливо на 10-й робочий день. Замовив на 28.09 2700, в межах ліміту 100 тис/день. Київ, центр.
Додано: Сер 14 вер, 2022 21:09
Додано: Сер 14 вер, 2022 21:44
Аккорд проживёт дольше чем Укргаз
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