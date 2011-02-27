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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 108109110111
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 18:31

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

mogicanin1986 написав:Faceless Поспілкувався з підтримкою в чаті, відповіли, на жаль зараз немає можливості відкривати валютні депозити в Альфа- банку і навіть не планують зробити(((
За пару днів побачимо
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 18:49

  klug написав:
  samvexler написав:ексім та прокредит у Львові аж 2 та 1 відділення. ідея ж поляки акціонери, в них грошей багато . як і кредо. в них баксів було тонами, ще коли був 15рік і двокурсовість як зараз і була нестача готівкової валюти.

Якщо говорити загалом, то у поляків грошей багато хіба у порівнянні з нами. Якщо говорити конкретно про різницю між Ідеєю та Кредо, то поцікавтеся структурою власності Ідеє, справами власника та материнської компанії, кількома безуспішними спробами продатися, можливо тоді стане ясніше.


100%, пару років тому навіть була новина про чи то банкрутство чи то ще який факапчик Ідеї (в Польщі)
Кредо це монстр прорівняно із копійчаною Ідеєю...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:12

А кто-нибудь владеет информацией сколько ещё можно будет открывать конверт-депо? Мне начальница одного из отделений шепнула, что эта акция только до 30 сентября.
Кто что думает??
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:15

  asti написав:А кто-нибудь владеет информацией сколько ещё можно будет открывать конверт-депо? Мне начальница одного из отделений шепнула, что эта акция только до 30 сентября.
Кто что думает??


А какой банк ? Может у них временная администрация по графику на 30 сентября :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:15

  asti написав:А кто-нибудь владеет информацией сколько ещё можно будет открывать конверт-депо? Мне начальница одного из отделений шепнула, что эта акция только до 30 сентября.
Кто что думает??

Бесконечно это не продлится.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:49

Re: Клуб 50к - валютные депозиты "лоШАРА" за гривну

Нехай альфа-банк йде слідом за руским кораблем!
Саме там їй і місце!)))
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:59

  Igor3777 написав:
  asti написав:А кто-нибудь владеет информацией сколько ещё можно будет открывать конверт-депо? Мне начальница одного из отделений шепнула, что эта акция только до 30 сентября.
Кто что думает??
А какой банк ? Может у них временная администрация по графику на 30 сентября :mrgreen: :mrgreen:
Аккорд... :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 21:09

  asti написав:А кто-нибудь владеет информацией сколько ещё можно будет открывать конверт-депо? Мне начальница одного из отделений шепнула, что эта акция только до 30 сентября.
Кто что думает??

а потом конвертация?
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 21:44

  asti написав:
  Igor3777 написав:
  asti написав:А кто-нибудь владеет информацией сколько ещё можно будет открывать конверт-депо? Мне начальница одного из отделений шепнула, что эта акция только до 30 сентября.
Кто что думает??
А какой банк ? Может у них временная администрация по графику на 30 сентября :mrgreen: :mrgreen:
Аккорд... :) :)

Аккорд проживёт дольше чем Укргаз :P
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 108109110111
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