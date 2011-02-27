був сьогодні в Агропросперіс банку, більше часу оформляв
відкривають, округлюючи до 1350 доларів, беруть 50150 грмвень, з них 38 грн залишаються на картці.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 22:48
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
був сьогодні в Агропросперіс банку, більше часу оформляв
відкривають, округлюючи до 1350 доларів, беруть 50150 грмвень, з них 38 грн залишаються на картці.
Паперів підписав купу+анкета
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