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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 22:48

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

був сьогодні в Агропросперіс банку, більше часу оформляв
відкривають, округлюючи до 1350 доларів, беруть 50150 грмвень, з них 38 грн залишаються на картці.
Паперів підписав купу+анкета
zapara_y
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:57

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Алла в онлайн-клубі.
viewtopic.php?p=5486279#p5486279
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:58

  shurikk написав:Не знаю як буде далі, але сьогодні хотів зняти гроші в Альфі, після депозиту який закінчився вчора. У касі було тільки 500$. Замовлення грошей можливо на 10-й робочий день. Замовив на 28.09 2700, в межах ліміту 100 тис/день. Київ, центр.

Замовляв у чаті додатку sense
Видали через 9 днів новісінькими сотками

До речі, Альфа, від сьогодні продає на депо долари в додатку 50к по курсу 37.40
zapara_y
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 09:05

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Може хтось пояснити, в якому порядку відкривається валютний депо на 3міс. в Авалі?
Є карта АТБ.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 09:10

  allaliu написав:Може хтось пояснити, в якому порядку відкривається валютний депо на 3міс. в Авалі?
Є карта АТБ.
Завантажуєте додаток у телехвон, закидаєте у банкоматі(!) готівку на картку а далі чимчикуєте до менеджера бо самому може бути важкувато перший раз оформлювати))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 09:13

  asti написав:
  allaliu написав:Може хтось пояснити, в якому порядку відкривається валютний депо на 3міс. в Авалі?
Є карта АТБ.
Завантажуєте додаток у телехвон, закидаєте у банкоматі(!) готівку на картку а далі чимчикуєте до менеджера бо самому може бути важкувато перший раз оформлювати))

Додаток є. Там відкривається $ рахунок? Він обслуговується безкоштовно?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 09:27

  allaliu написав:
  asti написав:
  allaliu написав:Може хтось пояснити, в якому порядку відкривається валютний депо на 3міс. в Авалі?
Є карта АТБ.
Завантажуєте додаток у телехвон, закидаєте у банкоматі(!) готівку на картку а далі чимчикуєте до менеджера бо самому може бути важкувато перший раз оформлювати))
Додаток є. Там відкривається $ рахунок? Він обслуговується безкоштовно?
У додатку зразу відкриваєте валютний депозит, а потім якби обмінюєте туди валюту))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 09:27

  allaliu написав:
  asti написав:
  allaliu написав:Може хтось пояснити, в якому порядку відкривається валютний депо на 3міс. в Авалі?
Є карта АТБ.
Завантажуєте додаток у телехвон, закидаєте у банкоматі(!) готівку на картку а далі чимчикуєте до менеджера бо самому може бути важкувато перший раз оформлювати))

Додаток є. Там відкривається $ рахунок? Він обслуговується безкоштовно?


счет сам откроется, открывайте депозит, и как откроется - заработает обмен валют, меняете 49999 грн на сколько получится долларов, оно само даст поменять только на депозит
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 09:30

  Zochan написав:
slonslon написав:Львів так, але мені на початку вересня рахували 1336, виходить по 37,42.
Можливо кожного дня новий курс.
Хоча він зі своїми 6 міс. вже не цікавий.

Коли оформляли було на 3міс?

Так, у серпні було даже 1350 на 3 міс. А з вересня керівництво різко пєрєдумало і зробили мін. 6 міс. і вже 1336 (1333)
slonslon
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 09:58

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Так, вже доступно у Сенсі оформлення соцдоляра онлайн. Курс трохи виріс
Faceless
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