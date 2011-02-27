Справді 15, так як казали.Faceless написав:Так, вже доступно у Сенсі оформлення соцдоляра онлайн. Курс трохи виріс
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 вер, 2022 10:19
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Справді 15, так як казали.
Додано: Чет 15 вер, 2022 10:23
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
по 37,4 в Сенсе?
Додано: Чет 15 вер, 2022 10:26
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Так. Депозит з'явився одразу
Додано: Чет 15 вер, 2022 10:28
сервіс стає мега популярним і часто почав падати -
---
504 Gateway Time-out
nginx/1.16.0
Додано: Чет 15 вер, 2022 10:37
Faceless Щоб відкрити такий депозит що треба зробити в додатку? Захожу в додатку відкрити кредит або депозит, вибираю депозит, там 3 вида і строк різний, не тільки 3 місяця,вибираю і мені пише що немає рахунків. У мене є тільки карта Хамелеон, з неї не вийде оформити валютний депозит?
Додано: Чет 15 вер, 2022 10:57
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Оновити спершу, оновлення вийшло тільки сьогодні.
Потім відкрити депозит - Прибутковий, строк 3міс і більше, і вуаля, там буде курс і ліміт показано
Гривня має бути на картковому рахунку (поточні не підтягує), Хамон має підійти
Але треба ще мати валютну картку, вона використовується як транзитна і потім на неї депо виплачується
Додано: Чет 15 вер, 2022 10:58
Ось вам у допомогу
Додано: Чет 15 вер, 2022 11:25
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
|