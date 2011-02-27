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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:19

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Faceless написав:Так, вже доступно у Сенсі оформлення соцдоляра онлайн. Курс трохи виріс
Справді 15, так як казали.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:23

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

по 37,4 в Сенсе?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:26

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Алексей77 написав:по 37,4 в Сенсе?
Так. Депозит з'явився одразу
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:28

сервіс стає мега популярним і часто почав падати -
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:37

Faceless Щоб відкрити такий депозит що треба зробити в додатку? Захожу в додатку відкрити кредит або депозит, вибираю депозит, там 3 вида і строк різний, не тільки 3 місяця,вибираю і мені пише що немає рахунків. У мене є тільки карта Хамелеон, з неї не вийде оформити валютний депозит?
mogicanin1986
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:57

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

mogicanin1986 написав:Faceless Щоб відкрити такий депозит що треба зробити в додатку? Захожу в додатку відкрити кредит або депозит, вибираю депозит, там 3 вида і строк різний, не тільки 3 місяця,вибираю і мені пише що немає рахунків. У мене є тільки карта Хамелеон, з неї не вийде оформити валютний депозит?


Оновити спершу, оновлення вийшло тільки сьогодні.
Потім відкрити депозит - Прибутковий, строк 3міс і більше, і вуаля, там буде курс і ліміт показано
Гривня має бути на картковому рахунку (поточні не підтягує), Хамон має підійти
Але треба ще мати валютну картку, вона використовується як транзитна і потім на неї депо виплачується
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:58

  allaliu написав:Може хтось пояснити, в якому порядку відкривається валютний депо на 3міс. в Авалі?
Є карта АТБ.

Ось вам у допомогу https://youtu.be/kv3TzK5eFSo
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:25

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Faceless написав:Але треба ще мати валютну картку, вона використовується як транзитна і потім на неї депо виплачується

Виводить або на валютну картку або на валютний рахунок (який можна відкрити в Сенсі).
В мене було і те і те - дало вибрати куди я хочу.
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