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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 вер, 2022 13:44
moveton написав:mustbe
, хорошо бы ещё в документе указывать какой из множества курсов банка используется в "Обмен - по курсу банка". Потому, что колонка "курс обмена" в таких случаях обычно уже не актуальна. Вот для Альфы используется курс онлайнового обмена (37.40 на сегодня), который отличается от курса по картам (37.30) и в отделении (41.20). А в Райфе на сейчас 37.40 для онлайна и 37.52 для карт и не пойми какой из них 37.45 из таблицы
Используется онлайн-курс. На сейчас в Райфе - 37.45
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Додано: Чет 15 вер, 2022 13:45
Maxwe11 написав:
Ага, не пройшло і пів дня як уже зміни в тарифах по картці white.
Додайте в таблицю 25 грн/міс обслуговування картки.
Эти 25грн вполне можно не платить
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Додано: Чет 15 вер, 2022 13:49
Maxwe11 написав:
Ага, не пройшло і пів дня як уже зміни в тарифах по картці white.
Додайте в таблицю 25 грн/міс обслуговування картки.
А что там сегодня изменилось? Что условные 25 грн возвращаются предупреждали минимум две недели назад. При этом депо входит в общий остаток по счетам, а если остаток достигает 50к, white бесплатен. Кроме того есть бесплатные Хамелеон и текущие счета. Это всё реально нужно в таблице?
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