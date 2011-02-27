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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 вер, 2022 13:44
moveton написав:mustbe
, хорошо бы ещё в документе указывать какой из множества курсов банка используется в "Обмен - по курсу банка". Потому, что колонка "курс обмена" в таких случаях обычно уже не актуальна. Вот для Альфы используется курс онлайнового обмена (37.40 на сегодня), который отличается от курса по картам (37.30) и в отделении (41.20). А в Райфе на сейчас 37.40 для онлайна и 37.52 для карт и не пойми какой из них 37.45 из таблицы
Используется онлайн-курс. На сейчас в Райфе - 37.45
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Додано: Чет 15 вер, 2022 13:45
Maxwe11 написав:
Ага, не пройшло і пів дня як уже зміни в тарифах по картці white.
Додайте в таблицю 25 грн/міс обслуговування картки.
Эти 25грн вполне можно не платить
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Додано: Чет 15 вер, 2022 13:49
Maxwe11 написав:
Ага, не пройшло і пів дня як уже зміни в тарифах по картці white.
Додайте в таблицю 25 грн/міс обслуговування картки.
А что там сегодня изменилось? Что условные 25 грн возвращаются предупреждали минимум две недели назад. При этом депо входит в общий остаток по счетам, а если остаток достигает 50к, white бесплатен. Кроме того есть бесплатные Хамелеон и текущие счета. Это всё реально нужно в таблице?
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Додано: Чет 15 вер, 2022 17:53
mustbe написав: Maxwe11 написав:
Ага, не пройшло і пів дня як уже зміни в тарифах по картці white.
Додайте в таблицю 25 грн/міс обслуговування картки.
Эти 25грн вполне можно не платить
або 10 раз сплатит карткою, або сума покупок 2500 грн
або 50к на рахунку (це якраз відкритий валютний депозит)
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Додано: Чет 15 вер, 2022 20:18
Нарешті Алла шмагла зробить все по уму. Без походу в відділення, визванювання персональному менеджеру, та відкриттям на слідуючий день аж ввечері соціяльного депозиту. 1 хвилина-1336 долярів по 37,4 маємо за 49966,40 гривнів
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Додано: Чет 15 вер, 2022 20:41
100 грн открытие грн счёта
100 грн открытие валютного счёта
50500 грн = 1 350$ + 0.4% годовых на 3 мес.
Рекомендуют открывать валютную карту, чтобы с текущего кинуть на неё и с карты снимать уже без комисии
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 06:58
Пам'ятаю що як у березні коли в ряді регіонів Укргазбанк приймав також конвертаційні депо теж було дуже багато скептиків, що товкли воду в ступі обіцяючи, що валюту вкладники не побачать. Втім були й такі що гривню конвертували. Жодних скарг про невиплату газбанком тих вкладів улітку не було від слова зовсім. Тому чесно кажучи особисто мені не ясно навіщо тут відбувається якесь нагнітання. Тим більше у фактично технологічній гілці що створена фактично для обговорення параметрів залучення таких депо. Тут більшість відвідувачів достатньо дорослі люди які самі розуміють наявні ризики. Будуть проблеми - будемо вирішувати по ходу їх появи. А до чого тут постійні вкиди лайна на вітровик чесно кажучи не розумію.
Агов Ірина_, що так піклується за чистоту гілок та тре нормальні пости - то де ж ви з вашою принциповістю?
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Alien
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 08:36
Успіх написав:
Хоч я теж є учасником цього клубу, але напишу вам всім одну приказку, яка буде актуальною через 1,5 місяця
"Не все коту сметана й сир, тож інколи під сраку в двір"
ДумайТЕ!
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:36
UA написав: Успіх написав:
Хоч я теж є учасником цього клубу, але напишу вам всім одну приказку, яка буде актуальною через 1,5 місяця ))
"Не все коту сметана й сир, тож інколи під сраку в двір"
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
Если банки скажут - Доллара нет. Это вызовет панику и окончательно убьет доверие у НБУ. Если наличку будут таки отдавать, то значительная часть населения оставит свои доллары на депо ибо хранить значительные суммы кеша дома, это не самое безопасное решение.
Вопрос в организации нескольких вагонов долларового кеша из Польши.
Ні, строго не скажуть, що нема долара!
А от, що - "важка ситуація, бла-бла-бла..., що всім треба видати вклади на раз - фізично не можуть/не встигають... а охочих багато.... - тому ми видаємо по 200дол/тиждень.... - то на коли вас записати?"
Або просто організують курс 37-38 на ЧР, що не вигідно буде забирати депо...
- щось, та й придумають
Ну от НЕ ВІРЮ!!! - Не вірю я, що держава може зробити отак просто "свято життя" для простих/пересічних!
Ніколи не робили, а тут зроблять "жест доброї волі"?
п.с.
А тим, хто каже про те, що на весні Укргазбанк приймав подібні депо і проблем з видачею не було - так про це мало хто тоді знав! - тоді зовсім не такі масштаби були, як зараз!
Зараз багато банків приймають в цьому участь і більша "реклама"!
Тож, ще трохи і - побачимо, сказав сліпий!©
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