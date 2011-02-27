Успіх написав:UA написав:
Если банки скажут - Доллара нет. Это вызовет панику и окончательно убьет доверие у НБУ. Если наличку будут таки отдавать, то значительная часть населения оставит свои доллары на депо ибо хранить значительные суммы кеша дома, это не самое безопасное решение.
Вопрос в организации нескольких вагонов долларового кеша из Польши.
Ні, строго не скажуть, що нема долара!
А от, що - "важка ситуація, бла-бла-бла..., що всім треба видати вклади на раз - фізично не можуть/не встигають... а охочих багато.... - тому ми видаємо по 200дол/тиждень.... - то на коли вас записати?"
Або просто організують курс 37-38 на ЧР, що не вигідно буде забирати депо...
- щось, та й придумають
Ну от НЕ ВІРЮ!!! - Не вірю я, що держава може зробити отак просто "свято життя" для простих/пересічних!
Ніколи не робили, а тут зроблять "жест доброї волі"?
п.с.
А тим, хто каже про те, що на весні Укргазбанк приймав подібні депо і проблем з видачею не було - так про це мало хто тоді знав! - тоді зовсім не такі масштаби були, як зараз!
Зараз багато банків приймають в цьому участь і більша "реклама"!
Тож, ще трохи і - побачимо, сказав сліпий!©
не понимаю - а зачем тогда вкладываете в конвертдепо, если не верите в них?
а то на одной ветке хвастаетесь вкладыванием, а здесь - уже не верите в конвертдепо... Не вижу взаимосвязи