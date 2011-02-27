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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:58

  Успіх написав:
  UA написав:
  Успіх написав:Хоч я теж є учасником цього клубу, але напишу вам всім одну приказку, яка буде актуальною через 1,5 місяця ))
"Не все коту сметана й сир, тож інколи під сраку в двір" :lol:

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©

Если банки скажут - Доллара нет. Это вызовет панику и окончательно убьет доверие у НБУ. Если наличку будут таки отдавать, то значительная часть населения оставит свои доллары на депо ибо хранить значительные суммы кеша дома, это не самое безопасное решение.
Вопрос в организации нескольких вагонов долларового кеша из Польши.

Ні, строго не скажуть, що нема долара!
А от, що - "важка ситуація, бла-бла-бла..., що всім треба видати вклади на раз - фізично не можуть/не встигають... а охочих багато.... - тому ми видаємо по 200дол/тиждень.... - то на коли вас записати?" :mrgreen:
Або просто організують курс 37-38 на ЧР, що не вигідно буде забирати депо...
- щось, та й придумають ;)
Ну от НЕ ВІРЮ!!! - Не вірю я, що держава може зробити отак просто "свято життя" для простих/пересічних!
Ніколи не робили, а тут зроблять "жест доброї волі"? :D

п.с.
А тим, хто каже про те, що на весні Укргазбанк приймав подібні депо і проблем з видачею не було - так про це мало хто тоді знав! - тоді зовсім не такі масштаби були, як зараз!
Зараз багато банків приймають в цьому участь і більша "реклама"!

Тож, ще трохи і - побачимо, сказав сліпий!©



не понимаю - а зачем тогда вкладываете в конвертдепо, если не верите в них? :D
а то на одной ветке хвастаетесь вкладыванием, а здесь - уже не верите в конвертдепо... Не вижу взаимосвязи
greenback1996
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:05

Re: Клуб 50к - і все буде добре!... через рік)))

  greenback1996 написав:не понимаю - а зачем тогда вкладываете в конвертдепо, если не верите в них?
а то на одной ветке хвастаетесь вкладыванием, а здесь - уже не верите в конвертдепо... Не вижу взаимосвязи

Я в них вірю, але з лагом часу)) в пів-року - рік часу ;)
А зараз (через 1,5міс) - ну це реально з ряду якоїсь фантастики! :D
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