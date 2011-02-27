zapara_y
В АП кльово, лише довге обслуговування.
І лише у відділенні відкриваються такі депозити.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:39
zapara_y
В АП кльово, лише довге обслуговування.
І лише у відділенні відкриваються такі депозити.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:06
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При всій повазі, але Ідея Банк важко назвати надійним, в умовах, коли у польсього власника перманентні проблеми, банк не розвивається, бо постійно в статусі "на продаж", а їх бізнес-модель під загрозою в умовах війни.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:16
asti
Акорд може позиціонувати це як "акцію", щоб більше клієнтів залучити. І він може закрити цю послугу достроково, як і будь-який інший банк, якщо вирішить, що йому вже досить валюти і більше валютних депозитів не потрібно.
І це не буде пов'язано, ані з ТА, ані з НБУ.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:20
Зняття валюти лише за попереднім замовленням і за 10 робочих дней (14 календарних) – це правило діє з початку серпня чи навіть кінця липня (до цього було 3 робочі дні), зокрема депозити, і в межах 100 тис. на добу і з ПЛАТНИМ зняттям після двох безкоштовних. Тобто якщо у вас депо 10 тис. доларів, то вам віддадуть 2650-2680 в перший день (чомусь система не дозволяє на касу відправляти видатковий ордер на 2700 дол.), на другий раз стільки ж, а третій раз - вже з комісією. З 1 жовтня десь 3% за зняття.
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