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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:39

zapara_y

В АП кльово, лише довге обслуговування.
І лише у відділенні відкриваються такі депозити.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:06

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  samvexler написав:крім отп, ідея, райф, укргаз, кредо (38), які ще є надійні банки ?



При всій повазі, але Ідея Банк важко назвати надійним, в умовах, коли у польсього власника перманентні проблеми, банк не розвивається, бо постійно в статусі "на продаж", а їх бізнес-модель під загрозою в умовах війни.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:16

asti

Акорд може позиціонувати це як "акцію", щоб більше клієнтів залучити. І він може закрити цю послугу достроково, як і будь-який інший банк, якщо вирішить, що йому вже досить валюти і більше валютних депозитів не потрібно.

І це не буде пов'язано, ані з ТА, ані з НБУ.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:20

  shurikk написав:Не знаю як буде далі, але сьогодні хотів зняти гроші в Альфі, після депозиту який закінчився вчора. У касі було тільки 500$. Замовлення грошей можливо на 10-й робочий день. Замовив на 28.09 2700, в межах ліміту 100 тис/день. Київ, центр.


Зняття валюти лише за попереднім замовленням і за 10 робочих дней (14 календарних) – це правило діє з початку серпня чи навіть кінця липня (до цього було 3 робочі дні), зокрема депозити, і в межах 100 тис. на добу і з ПЛАТНИМ зняттям після двох безкоштовних. Тобто якщо у вас депо 10 тис. доларів, то вам віддадуть 2650-2680 в перший день (чомусь система не дозволяє на касу відправляти видатковий ордер на 2700 дол.), на другий раз стільки ж, а третій раз - вже з комісією. З 1 жовтня десь 3% за зняття.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:39

  vkladchiik написав:При всій повазі, але Ідея Банк важко назвати надійним, в умовах, коли у польсього власника перманентні проблеми, банк не розвивається, бо постійно в статусі "на продаж", а їх бізнес-модель під загрозою в умовах війни.

Погуглил за идею, да были проблемы у польского филиала, его присоединили к Пекао, а украинская Идея вообще не зависит от польского банка, у нее собственный, не зависящий от Польши капитал. Немало случаев продажи нормальных банков другим банкам, как например Альфа присоединила к себе Укрсоцбанк, который был еще когда-то в Юникредите.
Проблемные банки легко отследить по самым высоким ставкам на депозиты
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:48

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

до речі в Глобусі для відкриття конвертаційного депо потрібно відкрити ПОТОЧНИЙ гривневий рахунок за 50 грн і безкоштовний доларовий рахунок. наявність гривневої картки не допоможе. тому можна в таблицю додати ці 50 грн.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:58

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  vkladchiik написав:а третій раз - вже з комісією. З 1 жовтня десь 3% за зняття.

а на третій закидуємо залишок на ощадний, чекаємо 14 днів, і знімаємо без комси в стільки заходів, скільки буде потрібно
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 21:10

ProCredit
49960,05 грн = 1350$ + 0.01% годовых на 3 мес.

В разговоре с сотрудником в отделении так и не получилось выяснить когда можно закрывать эти текущие счета с конскими ежемесячными комиссиями
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:41

  emeta написав:ProCredit
49960,05 грн = 1350$ + 0.01% годовых на 3 мес.

В разговоре с сотрудником в отделении так и не получилось выяснить когда можно закрывать эти текущие счета с конскими ежемесячными комиссиями

Йдуть лісом зі своїми захцянками. Де-факто, залишаєш свої гроші в банку і за їх зберігання ще треба доплачувати - від'ємна депозитна ставка виходить. Не для наших реалій.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:47

  AndriyQ написав:
  emeta написав:ProCredit
49960,05 грн = 1350$ + 0.01% годовых на 3 мес.

В разговоре с сотрудником в отделении так и не получилось выяснить когда можно закрывать эти текущие счета с конскими ежемесячными комиссиями

Йдуть лісом зі своїми захцянками. Де-факто, залишаєш свої гроші в банку і за їх зберігання ще треба доплачувати - від'ємна депозитна ставка виходить. Не для наших реалій.


так, але ж з Прокредиту таки е щанс их отриматы :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
на видмину вид инших
cohan
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