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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:48
emeta написав:
ProCredit
49960,05 грн = 1350$ + 0.01% годовых на 3 мес.
В разговоре с сотрудником в отделении так и не получилось выяснить когда можно закрывать эти текущие счета с конскими ежемесячными комиссиями
можно сразу же, в тот же день выплатят остатки и все закроют
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cohan
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