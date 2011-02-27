можно сразу же, в тот же день выплатят остатки и все закроют
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:48
Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:20
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Тобто виходячи з ваших формулювань у Райфi, Газбанку, Кредо, Iдеї, Укрексiмi шансiв отримати нема?
Панове не можу зрозумiти ну що за збочене задоволення ви отримуєте як мантру повторюючи наратив, про те що кошти не повернуть, видадуть гривнею, "шеф усьо пропало - гiпс знiмають" та iн. Ну давайте будемо "курчат рахувати восени". Будуть проблеми - будемо вирiшувати - а не буде - та й годi. А зараз у чому сенс цих пустих балачок?
Додано: Суб 17 вер, 2022 07:34
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Доброго ранку. Альфа більше 1336$ не пропускає? Хто пробував? Райф пропускає.....
Додано: Суб 17 вер, 2022 07:58
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
ihorsic, Райф по другому считает лимит
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