RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:48

  emeta написав:ProCredit
49960,05 грн = 1350$ + 0.01% годовых на 3 мес.

В разговоре с сотрудником в отделении так и не получилось выяснить когда можно закрывать эти текущие счета с конскими ежемесячными комиссиями


можно сразу же, в тот же день выплатят остатки и все закроют
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4580
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:20

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  cohan написав:так, але ж з Прокредиту таки е щанс их отриматы :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
на видмину вид инших

Тобто виходячи з ваших формулювань у Райфi, Газбанку, Кредо, Iдеї, Укрексiмi шансiв отримати нема?
Панове не можу зрозумiти ну що за збочене задоволення ви отримуєте як мантру повторюючи наратив, про те що кошти не повернуть, видадуть гривнею, "шеф усьо пропало - гiпс знiмають" та iн. Ну давайте будемо "курчат рахувати восени". Будуть проблеми - будемо вирiшувати - а не буде - та й годi. А зараз у чому сенс цих пустих балачок?
Alien
 
Повідомлень: 697
З нами з: 12.01.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 07:34

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Доброго ранку. Альфа більше 1336$ не пропускає? Хто пробував? Райф пропускає.....
ihorsic
 
Повідомлень: 682
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 07:58

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

ihorsic, Райф по другому считает лимит ;)
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4752
З нами з: 08.03.18
Подякував: 497 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 113114115116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 49035
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24988
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5738
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.