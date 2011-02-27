RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:48

  emeta написав:ProCredit
49960,05 грн = 1350$ + 0.01% годовых на 3 мес.

В разговоре с сотрудником в отделении так и не получилось выяснить когда можно закрывать эти текущие счета с конскими ежемесячными комиссиями


можно сразу же, в тот же день выплатят остатки и все закроют
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4580
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:20

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  cohan написав:так, але ж з Прокредиту таки е щанс их отриматы :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
на видмину вид инших

Тобто виходячи з ваших формулювань у Райфi, Газбанку, Кредо, Iдеї, Укрексiмi шансiв отримати нема?
Панове не можу зрозумiти ну що за збочене задоволення ви отримуєте як мантру повторюючи наратив, про те що кошти не повернуть, видадуть гривнею, "шеф усьо пропало - гiпс знiмають" та iн. Ну давайте будемо "курчат рахувати восени". Будуть проблеми - будемо вирiшувати - а не буде - та й годi. А зараз у чому сенс цих пустих балачок?
Alien
 
Повідомлень: 698
З нами з: 12.01.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 07:34

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Доброго ранку. Альфа більше 1336$ не пропускає? Хто пробував? Райф пропускає.....
ihorsic
 
Повідомлень: 682
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 07:58

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

ihorsic, Райф по другому считает лимит ;)
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4752
З нами з: 08.03.18
Подякував: 497 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 11:46

  cohan написав:
  emeta написав:ProCredit
49960,05 грн = 1350$ + 0.01% годовых на 3 мес.

В разговоре с сотрудником в отделении так и не получилось выяснить когда можно закрывать эти текущие счета с конскими ежемесячными комиссиями


можно сразу же, в тот же день выплатят остатки и все закроют


Кто-то говорил, нужно самому в приложении писать письма о закрытии счетов
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1942
З нами з: 19.03.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:17

  emeta написав:
  cohan написав:
  emeta написав:ProCredit
49960,05 грн = 1350$ + 0.01% годовых на 3 мес.

В разговоре с сотрудником в отделении так и не получилось выяснить когда можно закрывать эти текущие счета с конскими ежемесячными комиссиями


можно сразу же, в тот же день выплатят остатки и все закроют


Кто-то говорил, нужно самому в приложении писать письма о закрытии счетов

Ви ж не знімете валюту з телефону. У відділенні одразу і закриєте.
klug
 
Повідомлень: 7481
З нами з: 18.08.14
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1053 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:23

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Альфу пытался вчера сделать, не получалось. Поддержка сказала, что на сегодня, это у них не работает в приложении. Сказали сообщат, когда заработает
Shummi
 
Повідомлень: 444
З нами з: 08.12.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 13:40

  Shummi написав:Альфу пытался вчера сделать, не получалось. Поддержка сказала, что на сегодня, это у них не работает в приложении. Сказали сообщат, когда заработает
в Аллу как-то стремновато идти - очередная Буча и могут прикрыть банку))
asti
 
Повідомлень: 2946
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 113114115116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 49035
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24989
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5738
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1219)
17.09.2022 14:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.