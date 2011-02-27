можно сразу же, в тот же день выплатят остатки и все закроют
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:48
Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:20
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Тобто виходячи з ваших формулювань у Райфi, Газбанку, Кредо, Iдеї, Укрексiмi шансiв отримати нема?
Панове не можу зрозумiти ну що за збочене задоволення ви отримуєте як мантру повторюючи наратив, про те що кошти не повернуть, видадуть гривнею, "шеф усьо пропало - гiпс знiмають" та iн. Ну давайте будемо "курчат рахувати восени". Будуть проблеми - будемо вирiшувати - а не буде - та й годi. А зараз у чому сенс цих пустих балачок?
Додано: Суб 17 вер, 2022 07:34
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Доброго ранку. Альфа більше 1336$ не пропускає? Хто пробував? Райф пропускає.....
Додано: Суб 17 вер, 2022 07:58
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
ihorsic, Райф по другому считает лимит
Додано: Суб 17 вер, 2022 11:46
Кто-то говорил, нужно самому в приложении писать письма о закрытии счетов
Додано: Суб 17 вер, 2022 12:17
Ви ж не знімете валюту з телефону. У відділенні одразу і закриєте.
Додано: Суб 17 вер, 2022 12:23
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Альфу пытался вчера сделать, не получалось. Поддержка сказала, что на сегодня, это у них не работает в приложении. Сказали сообщат, когда заработает
Додано: Суб 17 вер, 2022 14:32
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Та хотели бы коненчо, уже бы прикрыли. Хотя перестраховка всегда важна, это да)
Додано: Суб 17 вер, 2022 20:34
Схоже, що СБУ для початку в НБУ треба навідатися, бо сбер та пром 8 років шукали, цих ніяк не можуть знайти ні після Бучі, ні після Маріуполя.
Додано: Суб 17 вер, 2022 21:39
Мне тоже так сказали. Но в ходе переписки в чате удалось выяснить, что сотрудница открывала депозит днем раньше, у нее все получилось. Но версия приложения у нее новее. Я открыл плей маркет - но там не было кнопки обновить. Тогда я использовал схему с Blue stacks - эмулятор android на windows, и в нем обновил приложение до последней версии (оно у меня уже стояло). После этого получилось открыть депозит) Как вариант, можно попробовать удалить и установить приложение заново, либо установить на другом телефоне). Но кстати, альфу не рекомендую по причине того, что сейчас уже валюту после заказа привозят через 10! рабочих дней только, раньше было на третий день(
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