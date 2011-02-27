Додано: Суб 17 вер, 2022 21:39

Shummi написав: Альфу пытался вчера сделать, не получалось. Поддержка сказала, что на сегодня, это у них не работает в приложении. Сказали сообщат, когда заработает Альфу пытался вчера сделать, не получалось. Поддержка сказала, что на сегодня, это у них не работает в приложении. Сказали сообщат, когда заработает

Мне тоже так сказали. Но в ходе переписки в чате удалось выяснить, что сотрудница открывала депозит днем раньше, у нее все получилось. Но версия приложения у нее новее. Я открыл плей маркет - но там не было кнопки обновить. Тогда я использовал схему с Blue stacks - эмулятор android на windows, и в нем обновил приложение до последней версии (оно у меня уже стояло). После этого получилось открыть депозит) Как вариант, можно попробовать удалить и установить приложение заново, либо установить на другом телефоне). Но кстати, альфу не рекомендую по причине того, что сейчас уже валюту после заказа привозят через 10! рабочих дней только, раньше было на третий день(