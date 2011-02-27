RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 114115116117>
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:48

  emeta написав:ProCredit
49960,05 грн = 1350$ + 0.01% годовых на 3 мес.

В разговоре с сотрудником в отделении так и не получилось выяснить когда можно закрывать эти текущие счета с конскими ежемесячными комиссиями


можно сразу же, в тот же день выплатят остатки и все закроют
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4580
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:20

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  cohan написав:так, але ж з Прокредиту таки е щанс их отриматы :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
на видмину вид инших

Тобто виходячи з ваших формулювань у Райфi, Газбанку, Кредо, Iдеї, Укрексiмi шансiв отримати нема?
Панове не можу зрозумiти ну що за збочене задоволення ви отримуєте як мантру повторюючи наратив, про те що кошти не повернуть, видадуть гривнею, "шеф усьо пропало - гiпс знiмають" та iн. Ну давайте будемо "курчат рахувати восени". Будуть проблеми - будемо вирiшувати - а не буде - та й годi. А зараз у чому сенс цих пустих балачок?
Alien
 
Повідомлень: 698
З нами з: 12.01.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 07:34

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Доброго ранку. Альфа більше 1336$ не пропускає? Хто пробував? Райф пропускає.....
ihorsic
 
Повідомлень: 682
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 07:58

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

ihorsic, Райф по другому считает лимит ;)
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4753
З нами з: 08.03.18
Подякував: 497 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 11:46

  cohan написав:
  emeta написав:ProCredit
49960,05 грн = 1350$ + 0.01% годовых на 3 мес.

В разговоре с сотрудником в отделении так и не получилось выяснить когда можно закрывать эти текущие счета с конскими ежемесячными комиссиями


можно сразу же, в тот же день выплатят остатки и все закроют


Кто-то говорил, нужно самому в приложении писать письма о закрытии счетов
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1942
З нами з: 19.03.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:17

  emeta написав:
  cohan написав:
  emeta написав:ProCredit
49960,05 грн = 1350$ + 0.01% годовых на 3 мес.

В разговоре с сотрудником в отделении так и не получилось выяснить когда можно закрывать эти текущие счета с конскими ежемесячными комиссиями


можно сразу же, в тот же день выплатят остатки и все закроют


Кто-то говорил, нужно самому в приложении писать письма о закрытии счетов

Ви ж не знімете валюту з телефону. У відділенні одразу і закриєте.
klug
 
Повідомлень: 7485
З нами з: 18.08.14
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:23

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Альфу пытался вчера сделать, не получалось. Поддержка сказала, что на сегодня, это у них не работает в приложении. Сказали сообщат, когда заработает
Shummi
 
Повідомлень: 445
З нами з: 08.12.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 14:32

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Та хотели бы коненчо, уже бы прикрыли. Хотя перестраховка всегда важна, это да)
Shummi
 
Повідомлень: 445
З нами з: 08.12.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 20:34

Схоже, що СБУ для початку в НБУ треба навідатися, бо сбер та пром 8 років шукали, цих ніяк не можуть знайти ні після Бучі, ні після Маріуполя.
klug
 
Повідомлень: 7485
З нами з: 18.08.14
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 21:39

  Shummi написав:Альфу пытался вчера сделать, не получалось. Поддержка сказала, что на сегодня, это у них не работает в приложении. Сказали сообщат, когда заработает

Мне тоже так сказали. Но в ходе переписки в чате удалось выяснить, что сотрудница открывала депозит днем раньше, у нее все получилось. Но версия приложения у нее новее. Я открыл плей маркет - но там не было кнопки обновить. Тогда я использовал схему с Blue stacks - эмулятор android на windows, и в нем обновил приложение до последней версии (оно у меня уже стояло). После этого получилось открыть депозит) Как вариант, можно попробовать удалить и установить приложение заново, либо установить на другом телефоне). Но кстати, альфу не рекомендую по причине того, что сейчас уже валюту после заказа привозят через 10! рабочих дней только, раньше было на третий день(
nitsikys
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 04.10.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 114115116117>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 49043
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24989
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5740
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3540)
17.09.2022 23:40
monobank (1229)
17.09.2022 23:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.