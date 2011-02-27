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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 17 вер, 2022 22:37
кто-то пробовал открывать депо в Райфе или у Аллы в субботу/воскресенье?
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uaprofi
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Додано: Суб 17 вер, 2022 22:51
uaprofi написав:
кто-то пробовал открывать депо в Райфе или у Аллы в субботу/воскресенье?
Именно конвертационный - нет, но вряд ли у него какие-то особые правила. Обычный депозит в Алле открывал в выходные. Открывается: деньги забирают сразу, депозит создаётся в ближайший рабочий день, т.е. минимум в понедельник.
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moveton
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