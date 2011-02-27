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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 22:37

кто-то пробовал открывать депо в Райфе или у Аллы в субботу/воскресенье?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 22:51

  uaprofi написав:кто-то пробовал открывать депо в Райфе или у Аллы в субботу/воскресенье?

Именно конвертационный - нет, но вряд ли у него какие-то особые правила. Обычный депозит в Алле открывал в выходные. Открывается: деньги забирают сразу, депозит создаётся в ближайший рабочий день, т.е. минимум в понедельник.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 02:21

  nitsikys написав:
  Shummi написав:Но кстати, альфу не рекомендую по причине того, что сейчас уже валюту после заказа привозят через 10! рабочих дней только, раньше было на третий день(


Ви просто маєте замовити валюту з депозиту за 10 робочих днів ДО ДАТИ ЗАВЕРШЕННЯ депозиту, тоді отримаєте "день в день" із закриттям депозиту.

Це якщо технічно.
Але якщо по суті. Ми любимо Альфу, але політичні ризики з банку не знімаються.
Тому відкриття валютного депозиту в Альфі чи РВС для мене є еквівалентними за ризиком - із спільної категорії "денджер".
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 02:54

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

До речі, як новому клієнту краще відкривати конвертаційний депо в Південному?

Оформити картку, поповнити її і потім відкрити депо в додатку?
Чи відкривати депо одразу в відділенні?
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 09:30

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Доброго дня шановні колеги! Хочу відкрити в моні конвертаційний депо. Підкажіть поповнити через касу А-банки на 50К питань не виникає? І головне як потім зняти $ без комісії?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 09:41

ihorsic
поповнити гривнею це взагалі не питання, тут важливіше на порядок - як потім забрати капутсу )):)
greenozon
 
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