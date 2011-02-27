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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 13:14

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Shummi написав:Vadim1212
Єто как в сенсе можно открыть. Счет в Евро у меня есть, но создать депозит в Евро все равно не дает.
Напевно відкрити такий депозит дозволено в робочі дні.
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 13:54

  vkladchiik написав:До речі, як новому клієнту краще відкривати конвертаційний депо в Південному?

Оформити картку, поповнити її і потім відкрити депо в додатку?
Чи відкривати депо одразу в відділенні?

В принципі ви самі все вірно описали. Зайшли в відділення, поки оформлюють картку за 50 гривнів випуск, скачуєте їх новий додаток, йдете в касу, подаєте 50к +50 грн папіру. Або менше 50к якщо точно хочете вирахувати щоб менше залишилось на карті лишку. Сідаєте на диванчик і відкриваєте депо самі. Новий додаток в півні голий, так що там не заблукаєте де відкривати. Але ж по 37,50 мене вже жаба душить знов туди нести...
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 20:39

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Для нового клієнта які кроки необхідні для відкриття депо в Авалі з мінімумом комісій?
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 20:43

  копейка написав:Для нового клієнта які кроки необхідні для відкриття депо в Авалі з мінімумом комісій?

Я в отделение зашёл. За 5 мин. открыли карту АТБ, через приложение зарегистр. Внес монеты там же через их терминал на эту карту. Открыл дело на 3 мес. На всё ушло 15 мин.
Я новый клиент, комиссий 0000грн.
Игорь Алексеевич
 
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