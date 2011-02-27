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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 13:14

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Shummi написав:Vadim1212
Єто как в сенсе можно открыть. Счет в Евро у меня есть, но создать депозит в Евро все равно не дает.
Напевно відкрити такий депозит дозволено в робочі дні.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 13:54

  vkladchiik написав:До речі, як новому клієнту краще відкривати конвертаційний депо в Південному?

Оформити картку, поповнити її і потім відкрити депо в додатку?
Чи відкривати депо одразу в відділенні?

В принципі ви самі все вірно описали. Зайшли в відділення, поки оформлюють картку за 50 гривнів випуск, скачуєте їх новий додаток, йдете в касу, подаєте 50к +50 грн папіру. Або менше 50к якщо точно хочете вирахувати щоб менше залишилось на карті лишку. Сідаєте на диванчик і відкриваєте депо самі. Новий додаток в півні голий, так що там не заблукаєте де відкривати. Але ж по 37,50 мене вже жаба душить знов туди нести...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 20:39

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Для нового клієнта які кроки необхідні для відкриття депо в Авалі з мінімумом комісій?
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 20:43

  копейка написав:Для нового клієнта які кроки необхідні для відкриття депо в Авалі з мінімумом комісій?

Я в отделение зашёл. За 5 мин. открыли карту АТБ, через приложение зарегистр. Внес монеты там же через их терминал на эту карту. Открыл дело на 3 мес. На всё ушло 15 мин.
Я новый клиент, комиссий 0000грн.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 21:21

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

У таблиці https://mustbe.ml/tables/club50k стовпчик "депо мін" – що означає?
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 21:28

  копейка написав:У таблиці https://mustbe.ml/tables/club50k стовпчик "депо мін" – що означає?

Минимальную сумму валюты при которой можно открыть депозит
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 21:36

  lara_08 написав:
  копейка написав:У таблиці https://mustbe.ml/tables/club50k стовпчик "депо мін" – що означає?

Минимальную сумму валюты при которой можно открыть депозит

Сбило с толку примечание в ОТП "Нужен депо на 10к грн" при значении в обговариваемом столбце - 1. Спасибо.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 21:53

  Игорь Алексеевич написав:
  копейка написав:Для нового клієнта які кроки необхідні для відкриття депо в Авалі з мінімумом комісій?

Я в отделение зашёл. За 5 мин. открыли карту АТБ, через приложение зарегистр. Внес монеты там же через их терминал на эту карту. Открыл дело на 3 мес. На всё ушло 15 мин.
Я новый клиент, комиссий 0000грн.


А знімати $ депозитні безкоштоно чи з комісією, як в тарифах: 1,2% від суми, але не менше 1 USD/EUR/GBP?
zapara_y
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 22:17

  копейка написав:
  lara_08 написав:
  копейка написав:У таблиці https://mustbe.ml/tables/club50k стовпчик "депо мін" – що означає?

Минимальную сумму валюты при которой можно открыть депозит

Сбило с толку примечание в ОТП "Нужен депо на 10к грн" при значении в обговариваемом столбце - 1. Спасибо.

В ОТП - це ще один окремий депозит у гривні на 10к, без якого відмовляються відкривати валютний.
  zapara_y написав:А знімати $ депозитні безкоштоно чи з комісією, як в тарифах: 1,2% від суми, але не менше 1 USD/EUR/GBP?

Ви які тарифи читали? Кошти падають на поточний для виплат, з нього видача без комісії. Зауважте, що за поточним у EUR є щомісячна комісія 2€.

Крім того, якщо ви не ФОП, то картку АТБ можна відкрити онлайн (беріть у тарифі без +, щоб не паритися з умовами безкоштовності), закинути гроші через СЕП з іншого банку і нікуди не ходити.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 23:55

Shummi
в сенсе
рахунки та картки
відкрити рахунок
поточний рахунок фо
Vadim1212
 
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