Напевно відкрити такий депозит дозволено в робочі дні.Shummi написав:Vadim1212
Єто как в сенсе можно открыть. Счет в Евро у меня есть, но создать депозит в Евро все равно не дает.
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Додано: Нед 18 вер, 2022 13:14
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Напевно відкрити такий депозит дозволено в робочі дні.
Додано: Нед 18 вер, 2022 13:54
В принципі ви самі все вірно описали. Зайшли в відділення, поки оформлюють картку за 50 гривнів випуск, скачуєте їх новий додаток, йдете в касу, подаєте 50к +50 грн папіру. Або менше 50к якщо точно хочете вирахувати щоб менше залишилось на карті лишку. Сідаєте на диванчик і відкриваєте депо самі. Новий додаток в півні голий, так що там не заблукаєте де відкривати. Але ж по 37,50 мене вже жаба душить знов туди нести...
Додано: Нед 18 вер, 2022 20:39
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Для нового клієнта які кроки необхідні для відкриття депо в Авалі з мінімумом комісій?
Додано: Нед 18 вер, 2022 20:43
Я в отделение зашёл. За 5 мин. открыли карту АТБ, через приложение зарегистр. Внес монеты там же через их терминал на эту карту. Открыл дело на 3 мес. На всё ушло 15 мин.
Я новый клиент, комиссий 0000грн.
Додано: Нед 18 вер, 2022 21:21
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
У таблиці
Додано: Нед 18 вер, 2022 21:28
Минимальную сумму валюты при которой можно открыть депозит
Додано: Нед 18 вер, 2022 21:36
Сбило с толку примечание в ОТП "Нужен депо на 10к грн" при значении в обговариваемом столбце - 1. Спасибо.
Додано: Нед 18 вер, 2022 21:53
А знімати $ депозитні безкоштоно чи з комісією, як в тарифах: 1,2% від суми, але не менше 1 USD/EUR/GBP?
Додано: Нед 18 вер, 2022 22:17
В ОТП - це ще один окремий депозит у гривні на 10к, без якого відмовляються відкривати валютний.
Ви які тарифи читали? Кошти падають на поточний для виплат, з нього видача без комісії. Зауважте, що за поточним у EUR є щомісячна комісія 2€.
Крім того, якщо ви не ФОП, то картку АТБ можна відкрити онлайн (беріть у тарифі без +, щоб не паритися з умовами безкоштовності), закинути гроші через СЕП з іншого банку і нікуди не ходити.
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