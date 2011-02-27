оформил карту АТБ.
потом всё остальное в смартфоне.
(если пополнять налом -то можно засовывать в их банкоматы)
комиссий пока не заметил.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 вер, 2022 00:38
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