RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 116117118119
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 00:38

  копейка написав:Для нового клієнта які кроки необхідні для відкриття депо в Авалі з мінімумом комісій?


оформил карту АТБ.
потом всё остальное в смартфоне.
(если пополнять налом -то можно засовывать в их банкоматы)
комиссий пока не заметил.
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5383
З нами з: 21.04.11
Подякував: 813 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 10:24

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

А чи багато нас тут таких хто скупився в моно?
ihorsic
 
Повідомлень: 692
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 10:44

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Позвонили с ПУМБа, сказали в приложении появилась возможность открывать депозит, на данный момент курс 37,45. Комиссий никаких нет.
nitsikys
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 04.10.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:08

nitsikys
Попробовал в приложении пумба :при создании нового $ депозита подтягиваеться только $ карта :|
Или как-то по-другому делается?
Upd....
Акцiя планується в наступному місяці!-відповідь оператора!
pritartem
Аватар користувача
 
Повідомлень: 77
З нами з: 10.12.14
Подякував: 61 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 116117118119
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pritartem і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 49101
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24997
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5747
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.