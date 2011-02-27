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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 116117118119
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 00:38

  копейка написав:Для нового клієнта які кроки необхідні для відкриття депо в Авалі з мінімумом комісій?


оформил карту АТБ.
потом всё остальное в смартфоне.
(если пополнять налом -то можно засовывать в их банкоматы)
комиссий пока не заметил.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 10:24

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

А чи багато нас тут таких хто скупився в моно?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 10:44

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Позвонили с ПУМБа, сказали в приложении появилась возможность открывать депозит, на данный момент курс 37,45. Комиссий никаких нет.
nitsikys
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:08

nitsikys
Попробовал в приложении пумба :при создании нового $ депозита подтягиваеться только $ карта :|
Или как-то по-другому делается?
Upd....
Акцiя планується в наступному місяці!-відповідь оператора!
pritartem
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:42

mustbe

До речі в Глобусі для відкриття конвертаційного депо потрібно відкрити ПОТОЧНИЙ гривневий рахунок за 50 грн і безкоштовний доларовий рахунок. наявність гривневої картки не допоможе. тому можна в таблицю додати ці 50 грн.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:44

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  alex lem написав:Але ж по 37,50 мене вже жаба душить знов туди нести.


Дяк.
Це зараз душить, а коли офіційний курс буде 42 грн і пільговий також 42 грн, ви будете із ніжністю згадувати час, коли було "лише" 37,5 грн :lol: :)
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:51

  vkladchiik написав:mustbe

До речі в Глобусі для відкриття конвертаційного депо потрібно відкрити ПОТОЧНИЙ гривневий рахунок за 50 грн і безкоштовний доларовий рахунок. наявність гривневої картки не допоможе. тому можна в таблицю додати ці 50 грн.

Так уже давно есть эти 50 в таблице.
Вы хоть проверяйте данные перед багрепортами
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:58

mustbe

Тююю, я шукав в "Примечании", де по іншим банкам відповідна інформація.
А ви створили додаткову колонку "Открытие"
vkladchiik
 
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