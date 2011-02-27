оформил карту АТБ.
потом всё остальное в смартфоне.
(если пополнять налом -то можно засовывать в их банкоматы)
комиссий пока не заметил.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 00:38
Додано: Пон 19 вер, 2022 10:24
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
А чи багато нас тут таких хто скупився в моно?
Додано: Пон 19 вер, 2022 10:44
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Позвонили с ПУМБа, сказали в приложении появилась возможность открывать депозит, на данный момент курс 37,45. Комиссий никаких нет.
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:08
nitsikys
Попробовал в приложении пумба :при создании нового $ депозита подтягиваеться только $ карта
Или как-то по-другому делается?
Upd....
Акцiя планується в наступному місяці!-відповідь оператора!
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:42
mustbe
До речі в Глобусі для відкриття конвертаційного депо потрібно відкрити ПОТОЧНИЙ гривневий рахунок за 50 грн і безкоштовний доларовий рахунок. наявність гривневої картки не допоможе. тому можна в таблицю додати ці 50 грн.
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:44
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:51
Так уже давно есть эти 50 в таблице.
Вы хоть проверяйте данные перед багрепортами
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:58
mustbe
Тююю, я шукав в "Примечании", де по іншим банкам відповідна інформація.
А ви створили додаткову колонку "Открытие"
Додано: Пон 19 вер, 2022 14:54
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Хіба в ОТР більше нема комісії за зняття? В табличці прибрали, у відділенні кажуть що комісія 1%
Додано: Пон 19 вер, 2022 15:20
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Ремарка з приводу отримання валюти в банках.
В моно (сьогодні 19-е) замовили видачу валюти тільки на 29-е (через 10 днів). У Альфи 10 робочих днів (тобто 14 календарних днів). Тому візьміть собі за правило замовляти валюту для виплати 3-місячного депозиту за 10-14 днів до дати його закінчення Тоді отримаєте його вчасно.
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