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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 вер, 2022 16:02
nitsikys написав:
Позвонили с ПУМБа, сказали в приложении появилась возможность открывать депозит, на данный момент курс 37,45. Комиссий никаких нет.
Дивно якось, я щойно подзвонив в банк і там кажуть нема такої можливості.
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