Дивно якось, я щойно подзвонив в банк і там кажуть нема такої можливості.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 16:02
Додано: Пон 19 вер, 2022 16:50
Уточніть, що таке "замовили у моно", - це на А-Банк чи на Універсал, а може Горох вже сам розвозить з домашніх запасів? На гілці моно писали, що А-Банка вже відмовляється видавати валюту огорошеним.
Додано: Пон 19 вер, 2022 17:00
Да, очень) Перезвонил им уточнить, сказали можно только в отделении. Я предложил им всё-таки разобраться, как можно открыть такой депозит и где. Спустя время перезвонили и сказали что пока такой возможности нет и когда будет неизвестно))))
Додано: Пон 19 вер, 2022 17:04
Наші банки у всій своїй красі, коли не знають що робить права рука та де зараз ліва ))
На днях буду у відділенні та вже на місті спробую пробити інфу
Додано: Пон 19 вер, 2022 17:07
Да шож таке, куди не піди кругом дірки, я не проти і універсалбанку, але він проти мене, відділень по Україні як кот наплакав.
Додано: Пон 19 вер, 2022 17:23
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Як посріітцєте куди кинуть свої кревні в моно чи альфу?
Додано: Пон 19 вер, 2022 17:27
Додано: Пон 19 вер, 2022 17:41
Було ж більше, доки кіт не наплакав, а тепер банк без відділень і без готівки. Хоч би SWIFTували надурняк у межах країни...
Додано: Пон 19 вер, 2022 18:10
klug те що для нас з вами "межі України" для банків перерахування з рахунку одного банку-кореспондента на рахунок іншого банку-кореспондента. І це все відбувається за межами України. І ніколи безкоштовно. Тому "безкоштовний Swift" це для банку буде завжди означать прямі витрати від 15$ за кожний платіж. Звичайно інколи таку щедрість банки собі звичайно дозволяють - наприклад покійний ВТБ, закриваючи останнє відділення у місті пропонував вкладникам альтернативу повернення валютного вкладу - безкоштовний Swift на їх власні рахунки у будь якому банку. Але щось мені не віриться що на подібний крок наважиться пан Гороховський
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