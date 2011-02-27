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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:02

  nitsikys написав:Позвонили с ПУМБа, сказали в приложении появилась возможность открывать депозит, на данный момент курс 37,45. Комиссий никаких нет.


Дивно якось, я щойно подзвонив в банк і там кажуть нема такої можливості.
root
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:50

  vkladchiik написав:Ремарка з приводу отримання валюти в банках.

В моно (сьогодні 19-е) замовили видачу валюти тільки на 29-е (через 10 днів).

Уточніть, що таке "замовили у моно", - це на А-Банк чи на Універсал, а може Горох вже сам розвозить з домашніх запасів? На гілці моно писали, що А-Банка вже відмовляється видавати валюту огорошеним.
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:00

  root написав:
  nitsikys написав:Позвонили с ПУМБа, сказали в приложении появилась возможность открывать депозит, на данный момент курс 37,45. Комиссий никаких нет.


Дивно якось, я щойно подзвонив в банк і там кажуть нема такої можливості.

Да, очень) Перезвонил им уточнить, сказали можно только в отделении. Я предложил им всё-таки разобраться, как можно открыть такой депозит и где. Спустя время перезвонили и сказали что пока такой возможности нет и когда будет неизвестно))))
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:04

Наші банки у всій своїй красі, коли не знають що робить права рука та де зараз ліва :)))

На днях буду у відділенні та вже на місті спробую пробити інфу :roll:
root
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:07

  klug написав:Уточніть, що таке "замовили у моно", - це на А-Банк чи на Універсал, а може Горох вже сам розвозить з домашніх запасів? На гілці моно писали, що А-Банка вже відмовляється видавати валюту огорошеним.

Да шож таке, куди не піди кругом дірки, я не проти і універсалбанку, але він проти мене, відділень по Україні як кот наплакав.
root
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:23

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Як посріітцєте куди кинуть свої кревні в моно чи альфу?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:27

  ihorsic написав:Як посріітцєте...

Капец.
Люди, имейте совесть. И уважение к коллегам
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:41

  root написав:
  klug написав:Уточніть, що таке "замовили у моно", - це на А-Банк чи на Універсал, а може Горох вже сам розвозить з домашніх запасів? На гілці моно писали, що А-Банка вже відмовляється видавати валюту огорошеним.

Да шож таке, куди не піди кругом дірки, я не проти і універсалбанку, але він проти мене, відділень по Україні як кот наплакав.

Було ж більше, доки кіт не наплакав, а тепер банк без відділень і без готівки. Хоч би SWIFTували надурняк у межах країни...
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:10

klug те що для нас з вами "межі України" для банків перерахування з рахунку одного банку-кореспондента на рахунок іншого банку-кореспондента. І це все відбувається за межами України. І ніколи безкоштовно. Тому "безкоштовний Swift" це для банку буде завжди означать прямі витрати від 15$ за кожний платіж. Звичайно інколи таку щедрість банки собі звичайно дозволяють - наприклад покійний ВТБ, закриваючи останнє відділення у місті пропонував вкладникам альтернативу повернення валютного вкладу - безкоштовний Swift на їх власні рахунки у будь якому банку. Але щось мені не віриться що на подібний крок наважиться пан Гороховський
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