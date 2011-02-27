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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:02

Alien
Не все так однозначно:
1) А-Банка чужим клієнтам видає валюту теж не за гарні очі. Скільки шкур насправді деруть з кота ніхто не знає;
2) європейські фінтехи пропонують SWIFT за значно привабливішими тарифами ніж українські банки, тому дозволю собі засумніватися у собівартості від 15$;
3) у чинних тарифах на котовалютну картку уже прописаний безкоштовний SWIFT на А-Банку з метою видачі. Як воно працює за лаштунками - велика таємниця, бо, якщо там звичайний переказ, то нічого не заважає масштабувати таку "акцію" на інші банки. Якщо ж там який loro-nostro SWIFT між двома банчиками з нульовою собівартістю, то цікаво, як на це закриває очі НБУ.

Коротше, тут багато невідомих, але ідея не така утопічна, як здається на перший погляд. Нехай Горох подумає, бо назріває котострофа, коли Долярчик на Хаймарсі приїде за своїм депозитом.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:13

Лоро ностро в валютi свого часу були дозволені і банки ними часто користувались. Як наразі не знаю. Але думаю шо це досить законно. Адже абанка для моні не тільки видає але й примає готівкову валюту на поповнення карток. Сам неодноразово так робив. Тому для цього більш ніж впевнений що між банкам не кожна операція - свіфтується. Раз на місяць можливо залишки коррахунків банки і врегульовують свіфтовкою (однією), що видається мені зовсім не витратно
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:44

  Alien написав:klug те що для нас з вами "межі України" для банків перерахування з рахунку одного банку-кореспондента на рахунок іншого банку-кореспондента. І це все відбувається за межами України. І ніколи безкоштовно. Тому "безкоштовний Swift" це для банку буде завжди означать прямі витрати від 15$ за кожний платіж. Звичайно інколи таку щедрість банки собі звичайно дозволяють - наприклад покійний ВТБ, закриваючи останнє відділення у місті пропонував вкладникам альтернативу повернення валютного вкладу - безкоштовний Swift на їх власні рахунки у будь якому банку.

И сейчас так происходит. С началом войны некий банк закрыл единственное отделение в городе. А там долларовый депо у меня,с ежемесячной выплатой %. Позвонил,сказали по вайберу прислать реквизиты валютного счета в любом банке,единственное, просили отправлять не каждый месяц,и сумма чтоб накопилась хотя бы больше 50 долл. Все ок,прислали до центика, мне без затрат.
Да,и когда отправлял свои реквизиты,сказали что все эти Эксим банк,Коммерц банк и Морган не надо,только внутренние реквизиты банка.
Востаннє редагувалось THB в Пон 19 вер, 2022 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:46

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

У Конкорда проблеми
https://www.bagnet.org/news/accidents/1 ... griven-smi
Іванна
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:51

  Zochan написав:
uaprofi написав:оформил карту АТБ.
потом всё остальное в смартфоне.
(если пополнять налом -то можно засовывать в их банкоматы)
комиссий пока не заметил.

Як отримати договір з сумою депозиту? Той договір, що прийшов на пошту з 0.

Усе правильно: Ви ж відкривали на 0, а потім поповнювали, тому цю суму у договорі ви не побачите. Якщо дуже кортить, то можна взяти виписку за депозитним рахунком.
klug
 
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  #<1 ... 118119120121
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