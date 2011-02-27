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Alien Не все так однозначно: 1) А-Банка чужим клієнтам видає валюту теж не за гарні очі. Скільки шкур насправді деруть з кота ніхто не знає; 2) європейські фінтехи пропонують SWIFT за значно привабливішими тарифами ніж українські банки, тому дозволю собі засумніватися у собівартості від 15$; 3) у чинних тарифах на котовалютну картку уже прописаний безкоштовний SWIFT на А-Банку з метою видачі. Як воно працює за лаштунками - велика таємниця, бо, якщо там звичайний переказ, то нічого не заважає масштабувати таку "акцію" на інші банки. Якщо ж там який loro-nostro SWIFT між двома банчиками з нульовою собівартістю, то цікаво, як на це закриває очі НБУ.
Коротше, тут багато невідомих, але ідея не така утопічна, як здається на перший погляд. Нехай Горох подумає, бо назріває котострофа, коли Долярчик на Хаймарсі приїде за своїм депозитом.
Лоро ностро в валютi свого часу були дозволені і банки ними часто користувались. Як наразі не знаю. Але думаю шо це досить законно. Адже абанка для моні не тільки видає але й примає готівкову валюту на поповнення карток. Сам неодноразово так робив. Тому для цього більш ніж впевнений що між банкам не кожна операція - свіфтується. Раз на місяць можливо залишки коррахунків банки і врегульовують свіфтовкою (однією), що видається мені зовсім не витратно
Alien написав:klug те що для нас з вами "межі України" для банків перерахування з рахунку одного банку-кореспондента на рахунок іншого банку-кореспондента. І це все відбувається за межами України. І ніколи безкоштовно. Тому "безкоштовний Swift" це для банку буде завжди означать прямі витрати від 15$ за кожний платіж. Звичайно інколи таку щедрість банки собі звичайно дозволяють - наприклад покійний ВТБ, закриваючи останнє відділення у місті пропонував вкладникам альтернативу повернення валютного вкладу - безкоштовний Swift на їх власні рахунки у будь якому банку.
И сейчас так происходит. С началом войны некий банк закрыл единственное отделение в городе. А там долларовый депо у меня,с ежемесячной выплатой %. Позвонил,сказали по вайберу прислать реквизиты валютного счета в любом банке,единственное, просили отправлять не каждый месяц,и сумма чтоб накопилась хотя бы больше 50 долл. Все ок,прислали до центика, мне без затрат. Да,и когда отправлял свои реквизиты,сказали что все эти Эксим банк,Коммерц банк и Морган не надо,только внутренние реквизиты банка.
Востаннє редагувалось THB в Пон 19 вер, 2022 19:47, всього редагувалось 1 раз.
vkladchiik написав:Ремарка з приводу отримання валюти в банках.
В моно (сьогодні 19-е) замовили видачу валюти тільки на 29-е (через 10 днів).
Уточніть, що таке "замовили у моно", - це на А-Банк чи на Універсал, а може Горох вже сам розвозить з домашніх запасів? На гілці моно писали, що А-Банка вже відмовляється видавати валюту огорошеним.
В Універсал Банку замовив, клієнтом якого є усі "моновчани". з А-Банком не хочу зв'язуватися, бо це лише банк-партнер, банк-агент, він вам НІЧОГО не винен. Ні в кого з "моновчан" немає із А-Банком жодних договірних відносин )))
ihorsic написав:Як посріітцєте куди кинуть свої кревні в моно чи альфу?
Яка Альфа? Ви що, з дубу впали? Віддають валюту за чергою в 14 днів. Плюс відмовляють в свіфті валюти по Україні. Плюс НБУ як вуж на пательні постійно підбирає слова, щоб спрогнозувати подальшу долю банку, який належить російському олігарху.