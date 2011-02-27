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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 119120121122
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:17

  GALeon написав:У Али замовляти через відділення чи через чат можно?

Можно и так и так и не только.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:37

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

vkladchiik написав:... У Альфи 10 робочих днів (тобто 14 календарних днів). Тому візьміть собі за правило замовляти валюту для виплати 3-місячного депозиту за 10-14 днів до дати його закінчення Тоді отримаєте його вчасно.


"Прийом заявки можливий тільки при наявності бажаної суми на рахунку (якщо сума має надійти сьогодні/завтра, то замовити її можна після зарахування на рахунок). Виняток: суму депозиту можна бронювати до зарахування її на картку/поточному рахунку, але не раніше, ніж за п'ять робочих днів до дати закриття депозиту"
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:49

  vkladchiik написав:
  ihorsic написав:Як посріітцєте куди кинуть свої кревні в моно чи альфу?


Яка Альфа? Ви що, з дубу впали? :lol:
Віддають валюту за чергою в 14 днів.
Плюс відмовляють в свіфті валюти по Україні.
Плюс НБУ як вуж на пательні постійно підбирає слова, щоб спрогнозувати подальшу долю банку, який належить російському олігарху.


поки Рожкова в НБУ - за Альфу можна не переживати
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 22:37

  greenozon написав:
  vkladchiik написав:
  ihorsic написав:Як посріітцєте куди кинуть свої кревні в моно чи альфу?


Яка Альфа? Ви що, з дубу впали? :lol:
Віддають валюту за чергою в 14 днів.
Плюс відмовляють в свіфті валюти по Україні.
Плюс НБУ як вуж на пательні постійно підбирає слова, щоб спрогнозувати подальшу долю банку, який належить російському олігарху.


поки Рожкова в НБУ - за Альфу можна не переживати


ніколи не потрібно переоцінювати роль особистості в історії
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 22:37

  GALeon написав:
vkladchiik написав:... У Альфи 10 робочих днів (тобто 14 календарних днів). Тому візьміть собі за правило замовляти валюту для виплати 3-місячного депозиту за 10-14 днів до дати його закінчення Тоді отримаєте його вчасно.


"Прийом заявки можливий тільки при наявності бажаної суми на рахунку (якщо сума має надійти сьогодні/завтра, то замовити її можна після зарахування на рахунок). Виняток: суму депозиту можна бронювати до зарахування її на картку/поточному рахунку, але не раніше, ніж за п'ять робочих днів до дати закриття депозиту"


от халепа, то в Альфі віддають валютні депозити в кращому разі через тиждень після їх завершення 8)
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 22:42

  vkladchiik написав:от халепа, то в Альфі віддають валютні депозити в кращому разі через тиждень після їх завершення 8)

Не факт. Могли забыть это место обновить. Раньше в любой валюте нужно было за 5 раб. дней заказывать. Недавно для иностранной сделали 10. Возможно, и заказать под депо её тоже можно за 10, раз такое дело. Надо экспериментально проверить.
moveton
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  #<1 ... 119120121122
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