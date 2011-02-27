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vkladchiik написав:... У Альфи 10 робочих днів (тобто 14 календарних днів). Тому візьміть собі за правило замовляти валюту для виплати 3-місячного депозиту за 10-14 днів до дати його закінчення Тоді отримаєте його вчасно.
"Прийом заявки можливий тільки при наявності бажаної суми на рахунку (якщо сума має надійти сьогодні/завтра, то замовити її можна після зарахування на рахунок). Виняток: суму депозиту можна бронювати до зарахування її на картку/поточному рахунку, але не раніше, ніж за п'ять робочих днів до дати закриття депозиту"
ihorsic написав:Як посріітцєте куди кинуть свої кревні в моно чи альфу?
Яка Альфа? Ви що, з дубу впали? Віддають валюту за чергою в 14 днів. Плюс відмовляють в свіфті валюти по Україні. Плюс НБУ як вуж на пательні постійно підбирає слова, щоб спрогнозувати подальшу долю банку, який належить російському олігарху.
ihorsic написав:Як посріітцєте куди кинуть свої кревні в моно чи альфу?
Яка Альфа? Ви що, з дубу впали? Віддають валюту за чергою в 14 днів. Плюс відмовляють в свіфті валюти по Україні. Плюс НБУ як вуж на пательні постійно підбирає слова, щоб спрогнозувати подальшу долю банку, який належить російському олігарху.
поки Рожкова в НБУ - за Альфу можна не переживати
ніколи не потрібно переоцінювати роль особистості в історії
vkladchiik написав:... У Альфи 10 робочих днів (тобто 14 календарних днів). Тому візьміть собі за правило замовляти валюту для виплати 3-місячного депозиту за 10-14 днів до дати його закінчення Тоді отримаєте його вчасно.
"Прийом заявки можливий тільки при наявності бажаної суми на рахунку (якщо сума має надійти сьогодні/завтра, то замовити її можна після зарахування на рахунок). Виняток: суму депозиту можна бронювати до зарахування її на картку/поточному рахунку, але не раніше, ніж за п'ять робочих днів до дати закриття депозиту"
от халепа, то в Альфі віддають валютні депозити в кращому разі через тиждень після їх завершення
vkladchiik написав:от халепа, то в Альфі віддають валютні депозити в кращому разі через тиждень після їх завершення
Не факт. Могли забыть это место обновить. Раньше в любой валюте нужно было за 5 раб. дней заказывать. Недавно для иностранной сделали 10. Возможно, и заказать под депо её тоже можно за 10, раз такое дело. Надо экспериментально проверить.