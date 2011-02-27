Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
vkladchiik написав:... У Альфи 10 робочих днів (тобто 14 календарних днів). Тому візьміть собі за правило замовляти валюту для виплати 3-місячного депозиту за 10-14 днів до дати його закінчення Тоді отримаєте його вчасно.
"Прийом заявки можливий тільки при наявності бажаної суми на рахунку (якщо сума має надійти сьогодні/завтра, то замовити її можна після зарахування на рахунок). Виняток: суму депозиту можна бронювати до зарахування її на картку/поточному рахунку, але не раніше, ніж за п'ять робочих днів до дати закриття депозиту"
ihorsic написав:Як посріітцєте куди кинуть свої кревні в моно чи альфу?
Яка Альфа? Ви що, з дубу впали? Віддають валюту за чергою в 14 днів. Плюс відмовляють в свіфті валюти по Україні. Плюс НБУ як вуж на пательні постійно підбирає слова, щоб спрогнозувати подальшу долю банку, який належить російському олігарху.
ihorsic написав:Як посріітцєте куди кинуть свої кревні в моно чи альфу?
Яка Альфа? Ви що, з дубу впали? Віддають валюту за чергою в 14 днів. Плюс відмовляють в свіфті валюти по Україні. Плюс НБУ як вуж на пательні постійно підбирає слова, щоб спрогнозувати подальшу долю банку, який належить російському олігарху.
поки Рожкова в НБУ - за Альфу можна не переживати
ніколи не потрібно переоцінювати роль особистості в історії
vkladchiik написав:... У Альфи 10 робочих днів (тобто 14 календарних днів). Тому візьміть собі за правило замовляти валюту для виплати 3-місячного депозиту за 10-14 днів до дати його закінчення Тоді отримаєте його вчасно.
"Прийом заявки можливий тільки при наявності бажаної суми на рахунку (якщо сума має надійти сьогодні/завтра, то замовити її можна після зарахування на рахунок). Виняток: суму депозиту можна бронювати до зарахування її на картку/поточному рахунку, але не раніше, ніж за п'ять робочих днів до дати закриття депозиту"
от халепа, то в Альфі віддають валютні депозити в кращому разі через тиждень після їх завершення
vkladchiik написав:от халепа, то в Альфі віддають валютні депозити в кращому разі через тиждень після їх завершення
Не факт. Могли забыть это место обновить. Раньше в любой валюте нужно было за 5 раб. дней заказывать. Недавно для иностранной сделали 10. Возможно, и заказать под депо её тоже можно за 10, раз такое дело. Надо экспериментально проверить.
greenozon написав:поки Рожкова в НБУ - за Альфу можна не переживати
Цікаво, що на москальску банку ця магія діє навіть під час війни, а Платинуму чомусь не допомогла й у більш мирні часи.
mcduck написав:То в яку банку з цих ОТП Райф Еко-УкрГаз
простіше-швидше покласти, бо там в кожного купа умов та комісій.
В теорії: Газ, Райф (в такому порядку) - можна вкластись прямо з дивану в операційний час, але обидва трохи глюкаві, тому можливі нештатні варіанти. В ОТП обов'язково треба йти до відділення, ну, і купа умова та комісій - це якраз про нього.
klug написав:Крім того, якщо ви не ФОП, то картку АТБ можна відкрити онлайн (беріть у тарифі без +, щоб не паритися з умовами безкоштовності), закинути гроші через СЕП з іншого банку і нікуди не ходити.
Це якщо вже клієнт чи ні? Якщо не клієнт то як проходить реєстрація в додатку через дію?
klug написав:Крім того, якщо ви не ФОП, то картку АТБ можна відкрити онлайн (беріть у тарифі без +, щоб не паритися з умовами безкоштовності), закинути гроші через СЕП з іншого банку і нікуди не ходити.
Це якщо вже клієнт чи ні? Якщо не клієнт то як проходить реєстрація в додатку через дію?
Якщо не клієнт.
Які документи необхідні для відкриття картки? У відділенні банку.
Для відкриття платіжної картки необхідно мати паспорт громадянина України або документ, що його замінює та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.
На сайті банку.
Необхідні документи для оформлення картки на сайті - застосунок Дія з ID-карткою або закордонним паспортом.