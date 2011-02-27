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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 вер, 2022 09:15
НБУ продав банкам для підкріплення кас $100 млн та €20 млн готівкою
Додано: Вів 20 вер, 2022 09:36
>Готівкова іноземна валюта надійде до кас банків вже найближчими днями.
от халепа, літаки не літають, можна й зачекатись ))
Додано: Вів 20 вер, 2022 10:24
В примате в Киеве с валютой неплохо: несколько раз небодьшие суммы заказывал утром, на след день привозили заказ. Все новенькие, подряд номера.
Додано: Вів 20 вер, 2022 11:21
Підкажіть будь ласка як з ОТП папір з меншими втратами закинути на УкрГаз, аккорд, Тасю. Платежем по айбану? Яку суму за раз можна відправить? Чи зняти з банкомату та віднести в відділення
Додано: Вів 20 вер, 2022 12:39
Додано: Вів 20 вер, 2022 13:15
Додано: Вів 20 вер, 2022 13:52
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
В відділення Тасі як робив депо папісят, гроші в касі кидали на ощадний рахунок. Тут зрозумілий шлях куда слати.
Цкавить вихід від цигана. Пише 2 грн якщо сума платежу по айбану до 10к, та 0,5 проценту якщо більше.Якось воно той... Мабуть прийдеться побігати до банкомату
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