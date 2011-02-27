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alex lem написав:Підкажіть будь ласка як з ОТП папір з меншими втратами закинути на УкрГаз, аккорд, Тасю. Платежем по айбану? Яку суму за раз можна відправить? Чи зняти з банкомату та віднести в відділення
А Тася ж вроде только в отделении оформляет конверт депо
В відділення Тасі як робив депо папісят, гроші в касі кидали на ощадний рахунок. Тут зрозумілий шлях куда слати. Цкавить вихід від цигана. Пише 2 грн якщо сума платежу по айбану до 10к, та 0,5 проценту якщо більше.Якось воно той... Мабуть прийдеться побігати до банкомату
alex lem написав:В відділення Тасі як робив депо папісят, гроші в касі кидали на ощадний рахунок. Тут зрозумілий шлях куда слати. Цкавить вихід від цигана. Пише 2 грн якщо сума платежу по айбану до 10к, та 0,5 проценту якщо більше.Якось воно той... Мабуть прийдеться побігати до банкомату
в банкоматі здається комісія вже є них за зняття з їх карток
спробуйте через переказ по номеру картки, там здається 10 грн. за переказ
Приватбанк обмежив своїм валютним вкладникам максимальну суму видачі готівки з рахунку — $ 1 тис. та € 1 тис. на день...
Ларионов Виталий написав:Новость конечно заставила задумается (((. Стоит ли или нет участвовать в проекте 3 месяца((. Как люди системные мы сделали таблицу (хоть это и нудно) посмотреть что же с остатками в наличной валюте в кассах банков, и отношение этой суммы к количеству отделений. Также подумали сколько 1 активный клиент может купить в кассе. Потом решили посчитать у кого сколько валюты в кассе припасено для вкладчиков. Результаты понять не могу. Прошу наше хейтеровское комьюнити посмотреть и высказать свое мнение , где же есть валюта ? ( и если она зачем то есть, допустим в мелких банках, хотя вкладчиков у них не густо и клиентов мало, ее вообще обычному клиенту отдадут? или это какие то припасы для связанных лиц, и акционеров?