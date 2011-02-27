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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 09:15

НБУ продав банкам для підкріплення кас $100 млн та €20 млн готівкою

https://ukranews.com/ua/news/882988-nbu ... -gotivkoyu
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 09:36

  Игорь Алексеевич написав:НБУ продав банкам для підкріплення кас $100 млн та €20 млн готівкою

https://ukranews.com/ua/news/882988-nbu ... -gotivkoyu


>Готівкова іноземна валюта надійде до кас банків вже найближчими днями.

от халепа, літаки не літають, можна й зачекатись ))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 10:24

В примате в Киеве с валютой неплохо: несколько раз небодьшие суммы заказывал утром, на след день привозили заказ. Все новенькие, подряд номера.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 11:21

Підкажіть будь ласка як з ОТП папір з меншими втратами закинути на УкрГаз, аккорд, Тасю. Платежем по айбану? Яку суму за раз можна відправить? Чи зняти з банкомату та віднести в відділення :?: :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 12:39

  alex lem написав:Підкажіть будь ласка як з ОТП папір з меншими втратами закинути на УкрГаз, аккорд, Тасю. Платежем по айбану? Яку суму за раз можна відправить? Чи зняти з банкомату та віднести в відділення :?: :D


А Тася ж вроде только в отделении оформляет конверт депо
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:15

  arkavs написав:А Тася ж вроде только в отделении оформляет конверт депо

Ізя теж ТАСя. Але питання радше у виході з ОТП, бо вхід зазвичай не проблема.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:52

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

В відділення Тасі як робив депо папісят, гроші в касі кидали на ощадний рахунок. Тут зрозумілий шлях куда слати.
Цкавить вихід від цигана. Пише 2 грн якщо сума платежу по айбану до 10к, та 0,5 проценту якщо більше.Якось воно той... Мабуть прийдеться побігати до банкомату
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 15:48

  alex lem написав:В відділення Тасі як робив депо папісят, гроші в касі кидали на ощадний рахунок. Тут зрозумілий шлях куда слати.
Цкавить вихід від цигана. Пише 2 грн якщо сума платежу по айбану до 10к, та 0,5 проценту якщо більше.Якось воно той... Мабуть прийдеться побігати до банкомату


в банкоматі здається комісія вже є них за зняття з їх карток

спробуйте через переказ по номеру картки, там здається 10 грн. за переказ
R12
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:43

Скажіть будь ласка, а під час ядерної війни депозити будуть повертати валютою чи гривнею по курсу? :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 17:27

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Приватбанк обмежив своїм валютним вкладникам максимальну суму видачі готівки з рахунку — $ 1 тис. та € 1 тис. на день...

Ларионов Виталий написав:Новость конечно заставила задумается (((. Стоит ли или нет участвовать в проекте 3 месяца((. Как люди системные мы сделали таблицу (хоть это и нудно) посмотреть что же с остатками в наличной валюте в кассах банков, и отношение этой суммы к количеству отделений. Также подумали сколько 1 активный клиент может купить в кассе. Потом решили посчитать у кого сколько валюты в кассе припасено для вкладчиков. Результаты понять не могу. Прошу наше хейтеровское комьюнити посмотреть и высказать свое мнение , где же есть валюта ? ( и если она зачем то есть, допустим в мелких банках, хотя вкладчиков у них не густо и клиентов мало, ее вообще обычному клиенту отдадут? или это какие то припасы для связанных лиц, и акционеров?

Детали в Google Таблицах

(С) https://t.me/sensebank/176870
Востаннє редагувалось Howl в Вів 20 вер, 2022 17:27, всього редагувалось 1 раз.
Howl
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