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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 17:27

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

По опыту Фалаута, надо инвестировать в крышечки. Там с колы было, у нас хз с чего, я бы выбрал пивные :-)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 17:45

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Shummi написав:ь в к

в Лучше звоните Солу пробочка от дорого пойла приносила фарт
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 19:43

  alex lem написав:В відділення Тасі як робив депо папісят, гроші в касі кидали на ощадний рахунок. Тут зрозумілий шлях куда слати.
Цкавить вихід від цигана. Пише 2 грн якщо сума платежу по айбану до 10к, та 0,5 проценту якщо більше.Якось воно той... Мабуть прийдеться побігати до банкомату

10 гривень канешно на дорозі не валяються,
але якщо відкрити депо на декілька днів пізніше то кожень день на ощадному рахунку вам буде капати 7,86 грн, що може вам покрити ці збитки
:roll:
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 20:48

Укргаз.
В начале мес. открывал 50+. В одном отделении отказали без страховки 300грн открывать. Сказали через приложение только без страховки.. Проезжал мимо др. отделения, думаю зайду, а то через приложение висело. Говорят давайте через нас откроете. А страховка 300грн?? Говорят откроем без страховки.
Вот так.... в одном отделении курица сидела и отказала без страховки, а в др. слёзно просили открыть через них без всякой страховки. :twisted:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 20:57

  Игорь Алексеевич написав:Вот так.... в одном отделении курица сидела и отказала без страховки, а в др. слёзно просили открыть через них без всякой страховки. :twisted:

Там смотря что открывать. Если пришёл с наличкой и только депозит, то бесплатно. А если хочешь для начала карту, чтобы её потом безналом пополнить и открыть депо без забега с наличкой, тогда в отделении со страховкой. Или бесплатно онлайн, но там может быть долго и интересно. В общем, не каждая курица разберётся.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 23:20

moveton
Мне в отделении УкрГаз открыли карту ПроЗапас, я туда толкнул сумму с моно и они открыли мне валютный депозит. Без всяких страховок и накруток. Это было в один из первых дней когда УкрГаз начал такие депозиты открывать.
Так что зависит от отделения.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 00:05

  foxluck написав:Это было в один из первых дней когда УкрГаз начал такие депозиты открывать.
Так что зависит от отделения.

Я думаю, что скорее от дня, чем от отделения. Может, конечно, и отделение такое дремучее попалось, что про страховку ещё не слышало, но вряд ли.

Вот ещё от сентября про эту страховку: https://minfin.com.ua/company/ukrgasbank/review/300027/
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 06:52

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

moveton
Мне в отделении УкрГаз открыли карту ПроЗапас, я туда толкнул сумму с моно и они открыли мне валютный депозит. Без всяких страховок и накруток. Это было в один из первых дней когда УкрГаз начал такие депозиты открывать.
Так что зависит от отделения.

А як ви штовхнули? Р2Р чи SEPом?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 07:19

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  ihorsic написав:А як ви штовхнули? Р2Р чи SEPом?

P2P
foxluck
 
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