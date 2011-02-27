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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 вер, 2022 07:58
foxluck написав: ihorsic написав:
А як ви штовхнули? Р2Р чи SEPом?
P2P
Відразу 50к чи частинами?
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ihorsic
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