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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 вер, 2022 07:58
foxluck написав: ihorsic написав:
А як ви штовхнули? Р2Р чи SEPом?
P2P
Відразу 50к чи частинами?
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Додано: Сер 21 вер, 2022 09:56
ihorsic
Я купував 1300 USD рівно, це приблизно 48260 UAH було (пишу по пам'яті).
Штовхав однією операцією.
ПС:В мене довідка про доходи як ФОП 3 групи тож фінмонітору не лякаюсь.
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foxluck
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Додано: Сер 21 вер, 2022 10:53
moveton написав:
Там смотря что открывать. Если пришёл с наличкой и только депозит, то бесплатно. А если хочешь для начала карту, чтобы её потом безналом пополнить и открыть депо без забега с наличкой, тогда в отделении со страховкой. Или бесплатно онлайн, но там может быть долго и интересно
. В общем, не каждая курица разберётся.
для конвертационных депо достаточно виртуальные про-запас открыть, в отделении только бумажки подписать и в проге создать заявку на выпуск карт в ₴ и $
Как пластик меня банк вообще не интересует для расчетов
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kuzmich
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