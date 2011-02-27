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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 вер, 2022 07:58
foxluck написав: ihorsic написав:
А як ви штовхнули? Р2Р чи SEPом?
P2P
Відразу 50к чи частинами?
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ihorsic
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Додано: Сер 21 вер, 2022 09:56
ihorsic
Я купував 1300 USD рівно, це приблизно 48260 UAH було (пишу по пам'яті).
Штовхав однією операцією.
ПС:В мене довідка про доходи як ФОП 3 групи тож фінмонітору не лякаюсь.
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foxluck
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Додано: Сер 21 вер, 2022 10:53
moveton написав:
Там смотря что открывать. Если пришёл с наличкой и только депозит, то бесплатно. А если хочешь для начала карту, чтобы её потом безналом пополнить и открыть депо без забега с наличкой, тогда в отделении со страховкой. Или бесплатно онлайн, но там может быть долго и интересно
. В общем, не каждая курица разберётся.
для конвертационных депо достаточно виртуальные про-запас открыть, в отделении только бумажки подписать и в проге создать заявку на выпуск карт в ₴ и $
Как пластик меня банк вообще не интересует для расчетов
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kuzmich
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Додано: Сер 21 вер, 2022 13:33
пумб сказав на гарячій лінії , що такого депозиту в них не має, щоб по 37грн дол купляти. лише думають. певно вже й не буде
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samvexler
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Додано: Сер 21 вер, 2022 13:54
samvexler написав:
пумб сказав на гарячій лінії , що такого депозиту в них не має, щоб по 37грн дол купляти. лише думають. певно вже й не буде
Сьогодні був в відділені ПУМБа, кажуть через персменегера Персона можна замовити таке діло. Також кажуть що ось ось буде зроблять цю операцію через мобільний додаток.
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root
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Додано: Сер 21 вер, 2022 13:57
Уже, мне кажется, нет смысла эти депо открывать. Хрен знает что будет дальше в стране.
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Andrey2512
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Додано: Сер 21 вер, 2022 14:13
kuzmich написав: moveton написав:
Там смотря что открывать. Если пришёл с наличкой и только депозит, то бесплатно. А если хочешь для начала карту, чтобы её потом безналом пополнить и открыть депо без забега с наличкой, тогда в отделении со страховкой. Или бесплатно онлайн, но там может быть долго и интересно
. В общем, не каждая курица разберётся.
для конвертационных депо достаточно виртуальные про-запас открыть, в отделении только бумажки подписать и в проге создать заявку на выпуск карт в ₴ и $
Как пластик меня банк вообще не интересует для расчетов
Подскажите, гривневый виртуальный прозапас в кассе укргаза можно налом пополнить ?
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Igor3777
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Додано: Сер 21 вер, 2022 14:14
Угу, і за повітря кажуть платити будемо... Замовляйте собі ділянку відразу
))))
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root
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Додано: Сер 21 вер, 2022 14:33
Igor3777 написав:
Подскажите, гривневый виртуальный прозапас в кассе укргаза можно налом пополнить ?
Через операциониста.
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Кащей
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Додано: Сер 21 вер, 2022 14:40
kuzmich написав:
для конвертационных депо достаточно виртуальные про-запас открыть, в отделении только бумажки подписать и в проге создать заявку на выпуск карт в ₴ и $
Вышеупомянутый квест - это про виртуальные
По-хорошему, в отделение вообще идти не надо. Не то, чтобы там что-то подписывать. Не знаю, может какое-то отделение и предлагает бесплатно заключить договор чисто для того, чтобы приложение заработало. Мне говорили, что платить страховку обязательно.
А пластик - это опциональный шаг после квеста. В наше время GPay действительно не очень нужный. Я тоже не заказывал.
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moveton
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