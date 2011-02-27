Igor3777 написав:kuzmich написав:moveton написав:Там смотря что открывать. Если пришёл с наличкой и только депозит, то бесплатно. А если хочешь для начала карту, чтобы её потом безналом пополнить и открыть депо без забега с наличкой, тогда в отделении со страховкой. Или бесплатно онлайн, но там может быть долго и интересно. В общем, не каждая курица разберётся.
для конвертационных депо достаточно виртуальные про-запас открыть, в отделении только бумажки подписать и в проге создать заявку на выпуск карт в ₴ и $
Как пластик меня банк вообще не интересует для расчетов
Подскажите, гривневый виртуальный прозапас в кассе укргаза можно налом пополнить ?
с моно кстати без комиссии норм пополняется по п2п)