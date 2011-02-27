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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 вер, 2022 14:54
Igor3777 написав: kuzmich написав: moveton написав:
Там смотря что открывать. Если пришёл с наличкой и только депозит, то бесплатно. А если хочешь для начала карту, чтобы её потом безналом пополнить и открыть депо без забега с наличкой, тогда в отделении со страховкой. Или бесплатно онлайн, но там может быть долго и интересно
. В общем, не каждая курица разберётся.
для конвертационных депо достаточно виртуальные про-запас открыть, в отделении только бумажки подписать и в проге создать заявку на выпуск карт в ₴ и $
Как пластик меня банк вообще не интересует для расчетов
Подскажите, гривневый виртуальный прозапас в кассе укргаза можно налом пополнить ?
с моно кстати без комиссии норм пополняется по п2п)
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Додано: Сер 21 вер, 2022 15:13
Andrey2512 написав:
Уже, мне кажется, нет смысла эти депо открывать. Хрен знает что будет дальше в стране.
Может, и не было смысла. Первые, кто в июле открывал, возможно ещё проскочат, а остальным стульев
может не хватить))
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Додано: Сер 21 вер, 2022 15:43
Давайде давайте, пишіть ще свої вигадки.
)))
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Додано: Сер 21 вер, 2022 16:06
Перебрав варіанти доступних для мене банків і не бачу жодного достойного для цієї процедури, кругом якись підводні каміння
Мінуса:
OTP - зняття готівки за 1% +потрібно додатково відкрити депозит в гривні від 10тис.
Монобанка - Проблемне зняття готівкової валюти. Через А-Банк вже не замовляють, а Універсалбанк відділення тільки Київ, Дніпро, Львів.
ПУМБ - загадкова окрема каста, начебто і роблять а начебто і ні
))
Альфа - замовляємо готівку і через 10 днів отримаємо в касі(але це не точно
))) )
Привєтбанк в цю гру не грає? Так як і Укрсібб?
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Додано: Сер 21 вер, 2022 16:25
Райф не розглядали?
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Додано: Сер 21 вер, 2022 16:27
Я там не клієнт, раніше щось не зрослось з ними, не дуже і хотілось би зараз теж.
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