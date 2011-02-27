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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 вер, 2022 14:54
Igor3777 написав: kuzmich написав: moveton написав:
Там смотря что открывать. Если пришёл с наличкой и только депозит, то бесплатно. А если хочешь для начала карту, чтобы её потом безналом пополнить и открыть депо без забега с наличкой, тогда в отделении со страховкой. Или бесплатно онлайн, но там может быть долго и интересно
. В общем, не каждая курица разберётся.
для конвертационных депо достаточно виртуальные про-запас открыть, в отделении только бумажки подписать и в проге создать заявку на выпуск карт в ₴ и $
Как пластик меня банк вообще не интересует для расчетов
Подскажите, гривневый виртуальный прозапас в кассе укргаза можно налом пополнить ?
с моно кстати без комиссии норм пополняется по п2п)
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Додано: Сер 21 вер, 2022 15:13
Andrey2512 написав:
Уже, мне кажется, нет смысла эти депо открывать. Хрен знает что будет дальше в стране.
Может, и не было смысла. Первые, кто в июле открывал, возможно ещё проскочат, а остальным стульев
может не хватить))
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Додано: Сер 21 вер, 2022 15:43
Давайде давайте, пишіть ще свої вигадки.
)))
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root
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Додано: Сер 21 вер, 2022 16:06
Перебрав варіанти доступних для мене банків і не бачу жодного достойного для цієї процедури, кругом якись підводні каміння
Мінуса:
OTP - зняття готівки за 1% +потрібно додатково відкрити депозит в гривні від 10тис.
Монобанка - Проблемне зняття готівкової валюти. Через А-Банк вже не замовляють, а Універсалбанк відділення тільки Київ, Дніпро, Львів.
ПУМБ - загадкова окрема каста, начебто і роблять а начебто і ні
))
Альфа - замовляємо готівку і через 10 днів отримаємо в касі(але це не точно
))) )
Привєтбанк в цю гру не грає? Так як і Укрсібб?
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root
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Додано: Сер 21 вер, 2022 16:25
Райф не розглядали?
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Додано: Сер 21 вер, 2022 16:27
Я там не клієнт, раніше щось не зрослось з ними, не дуже і хотілось би зараз теж.
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root
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Додано: Сер 21 вер, 2022 17:35
root написав:
Монобанка - Проблемне зняття готівкової валюти. Через А-Банк вже не замовляють, а Універсалбанк відділення тільки Київ, Дніпро, Львів.
вроде слышал что в Укргазе можно получить валютный депо из Моно бесплатно, но это не точно
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nekefer
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Додано: Сер 21 вер, 2022 18:01
nekefer написав: root написав:
Монобанка - Проблемне зняття готівкової валюти. Через А-Банк вже не замовляють, а Універсалбанк відділення тільки Київ, Дніпро, Львів.
вроде слышал что в Укргазе можно получить валютный депо из Моно бесплатно, но это не точно
тоже слышал что Укргаз и моно вроде как партнеры, но мне в отделении Укргаза сказали мол нет.... И валюту под валютный депо мони не выдадим - вот хз кому верить(((
Но там отделение бахнутое - всякую отсебятину городят - поэтому не факт, что это правда - может и выдают
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greenback1996
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Додано: Сер 21 вер, 2022 18:15
А банка не дремлет,38.02
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Додано: Сер 21 вер, 2022 18:23
root написав:
ПУМБ - загадкова окрема каста, начебто і роблять а начебто і ні
))
Трошки треба почекати, є плітки щодо реалізації в мобільному застосунку.
root написав:
Альфа - замовляємо готівку і через 10 днів отримаємо в касі(але це не точно
))) )
Були випадки?
root написав:
Привєтбанк в цю гру не грає? Так як і Укрсібб?
Подивиться табличку в цьому повідомленні
, там є інформація скільки валюти є в банках -- отримаєте відповідь на своє питання.
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Howl
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