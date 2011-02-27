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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 18:37

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

акцию "до 30го, а дальше ваши проблемы" кто-то еще подтверждал? кроме как нач отд Аккорда "по секрету" ?
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 18:39

  greenback1996 написав:
  nekefer написав:
  root написав:Монобанка - Проблемне зняття готівкової валюти. Через А-Банк вже не замовляють, а Універсалбанк відділення тільки Київ, Дніпро, Львів.

вроде слышал что в Укргазе можно получить валютный депо из Моно бесплатно, но это не точно



тоже слышал что Укргаз и моно вроде как партнеры, но мне в отделении Укргаза сказали мол нет.... И валюту под валютный депо мони не выдадим - вот хз кому верить((( :roll:

Но там отделение бахнутое - всякую отсебятину городят - поэтому не факт, что это правда - может и выдают


наступают времена "дружба дружбой, а валюта врозь" :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 18:46

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Ліміт 50К в Авалі рахується за курсом НБУ чи курс НБУ + 1%?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:00

  Rebel написав:Ліміт 50К в Авалі рахується за курсом НБУ чи курс НБУ + 1%?

по курсу НБУ
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:54

cohan

дивлячись яке відділення Акордбанку

мені видали картку і сказали "наступного місяця можете вже через картку відкривати депозит, а не через відділення". тобто ніяких "до 30-го". бо вони розуміють, що НБУ може скасувати цю опцію реально в будь-який момент.
vkladchiik
 
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