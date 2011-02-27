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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 вер, 2022 18:37
акцию "до 30го, а дальше ваши проблемы" кто-то еще подтверждал? кроме как нач отд Аккорда "по секрету" ?
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cohan
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Додано: Сер 21 вер, 2022 18:39
greenback1996 написав: nekefer написав: root написав:
Монобанка - Проблемне зняття готівкової валюти. Через А-Банк вже не замовляють, а Універсалбанк відділення тільки Київ, Дніпро, Львів.
вроде слышал что в Укргазе можно получить валютный депо из Моно бесплатно, но это не точно
тоже слышал что Укргаз и моно вроде как партнеры, но мне в отделении Укргаза сказали мол нет.... И валюту под валютный депо мони не выдадим - вот хз кому верить(((
Но там отделение бахнутое - всякую отсебятину городят - поэтому не факт, что это правда - может и выдают
наступают времена "дружба дружбой, а валюта врозь"
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cohan
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Додано: Сер 21 вер, 2022 18:46
Ліміт 50К в Авалі рахується за курсом НБУ чи курс НБУ + 1%?
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Rebel
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Додано: Сер 21 вер, 2022 19:00
Rebel написав:
Ліміт 50К в Авалі рахується за курсом НБУ чи курс НБУ + 1%?
по курсу НБУ
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lara_08
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Додано: Сер 21 вер, 2022 19:54
cohan
дивлячись яке відділення Акордбанку
мені видали картку і сказали "наступного місяця можете вже через картку відкривати депозит, а не через відділення". тобто ніяких "до 30-го". бо вони розуміють, що НБУ може скасувати цю опцію реально в будь-який момент.
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vkladchiik
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Додано: Сер 21 вер, 2022 21:03
А шо сі сталося, чому моно та АБанк підняли курси?
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Maxwe11
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Додано: Сер 21 вер, 2022 21:08
На будущее. Как в izi обойти комиссию 0,75%+15 грн при окончании валютного депозита?
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anikola13
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Додано: Сер 21 вер, 2022 21:13
Maxwe11 написав:
А шо сі сталося, чому моно та АБанк підняли курси?
Чорний росте, певно і попит у них, от вони й тягнуть потроху.
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klug
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Додано: Сер 21 вер, 2022 21:19
Maxwe11 написав:
А шо сі сталося, чому моно та АБанк підняли курси?
так зрозуміло. через рашку злетів попит на вивід валюти через револют, от і злетів курс. ви ще на готівковий сьогодні не дивилися? продавали і по 45.
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