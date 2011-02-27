RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 22:35

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  anikola13 написав:Как в izi обойти комиссию 0,75%+15 грн при окончании валютного депозита?
Скорее всего, по окончании срока действия депозита будет предложены варианты выплат: в кассе или на карту.

Снятие в кассе со счёта депозита бесплатно, а если выплата на карту, то применяются тарифы карты.

Ну это моё предложение.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4767
З нами з: 08.03.18
Подякував: 497 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 22:45

  Alien написав:
  anikola13 написав:На будущее. Как в izi обойти комиссию 0,75%+15 грн при окончании валютного депозита?

Дуже просто. Не відкривати депо в izi


Погоджуюся.
Вони настільки дерев'яні, що відмовляють в обслуговуванні людям з ПМЖ в Україні.
Я про таке не чув в жодному банку України.
vkladchiik
 
Повідомлень: 341
З нами з: 30.07.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 125126127128
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 49174
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25013
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5758
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4617)
21.09.2022 23:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.